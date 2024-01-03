AFAD, Kentsel Arama Kurtarma Değerlendirme Toplantısı düzenledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'da "Kentsel Arama Kurtarma Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

AFAD Başkanı Okay Memiş, ilgili yöneticiler ve arama-kurtarma personelinin katılımı ile "Kentsel Arama Kurtartma Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapılan çalışmalar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin arama kurtarma personeline ulaşma hedefi, AFAD eğitim alanı sayısının 186'ya yükseltilmesi, Eğitmen eğitimci sayısının 5 bine yükseltilmesi, Eğitim parkurlarında kullanılan ekipman ve malzemelerin yerli ve milli olarak üretilmesi konuları başta olmak üzere "Afetlere Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda tüm paydaşlarla birlikte yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - ANKARA