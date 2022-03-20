AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukraynalılara yardım eli uzattı. AFAD, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi'nde mobil mutfak tırı ile sivillere sıcak yemek dağıttı. - LVİV
Kaynak: İHA
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