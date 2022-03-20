AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı - Son Dakika
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AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

20.03.2022 23:47
AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus ordusunun saldırıları devam ederken, sivillere sıcak yemek dağıttı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukraynalılara yardım eli uzattı. AFAD, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi'nde mobil mutfak tırı ile sivillere sıcak yemek dağıttı. - LVİV

AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı
AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı
AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı
AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı
AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı
AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı

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Ukrayna, Rusya, AFAD, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD, Lviv'de Ukraynalılara sıcak yemek dağıttı - Son Dakika
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