AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde Arama Faaliyetlerine Başladı - Son Dakika
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AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde Arama Faaliyetlerine Başladı

AFAD, Sednaya Hapishanesi\'nde Arama Faaliyetlerine Başladı

AFAD Başkanı Memiş, Esad rejiminin hapishanesinde kaybolan mahkumlar için arama çalışmalarını başlattı.

16.12.2024 18:47
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AFAD Başkanı Okay Memiş, Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, "43 araç, 121 personelle birlikte Sednaya Hapishanesi önüne geldik. Aslında kriminal bir alan, delil niteliği hususlarının olduğunun farkındayız. Biz arama çalışmalarımızı bu hassasiyeti göz önüne alarak yapacağız. İnşallah olumlu bir neticeye ulaşılabilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri, Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen mahkumları arama faaliyetlerine başladı. Hapishaneyi ziyaret eden AFAD Başkanı Okay Memiş, hapishanede incelemelerde bulunarak, koğuşları gezdi. Hapishaneye ilişkin sunum yapılmasının ardından AFAD Başkanı Memiş açıklamalarda bulundu. Memiş, sabah saatlerinde Hatay'dan hareket ettiklerini belirterek, "5-6 saatlik yolculuktan sonra Şam'a geldik. Sednaya Hapishanesi önündeyiz. Buradaki yerel otoritenin talebi üzerine, Şam Büyükelçiliğinin yardım talebi iletmesi üzerine organizasyonumuzu yaptık. 43 araç, 121 personelle birlikte Sednaya Hapishanesi önüne geldik" dedi.

Bölgede iletişimin mümkün olmadığını, telefonların neredeyse çalışmadığını kaydeden AFAD Başkanı Memiş, "Biz Ankara ile uydu telefonu ile iletişim sağlıyoruz. Burada duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, 4 köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla birlikte alanda çalışma yapacağız. Burası maalesef Esad rejiminin insanlık dışı muamelesi sonucunda mahkumların hayatını kaybettiği, aklını kaçırdığı, sizler sayesinde de bütün dünyanın izlemiş olduğu şekliyle kayıplarının yaşandığı bir alan. Aslında kriminal bir alan, delil niteliği hususlarının olduğunun farkındayız. Biz arama çalışmalarımızı bu hassasiyeti göz önüne alarak yapacağız. İnşallah olumlu bir neticeye ulaşılabilir. Bu organizasyonu, bu çalışmayı ekiplerimiz ile birlikte yöneteceğiz. İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve diğer bütün birimlerimizle beraber koordinasyon içerisinde ve buradaki yerel otoriteyle irtibatlı bir şekilde Şam'daki yeni görevlendirilen büyükelçiliğimizin koordinasyonuyla hareket ediyoruz. İnşallah olumlu bir netice buluruz. Çalışmalarımıza şimdi başlayacağız. Buranın bütün dünyaya anlatılmasında emeği geçen özellikle Türkiye'den buraya gelen basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Buraya yeni geldik, çok büyük bir alan. Projelerini inceleyeceğiz ve bütün bölmeleri değerlendireceğiz. Umarım kısa sürede netice alırız" ifadelerini kullandı.

Hapishanedeki keşif gezisinin ardından konuşan AFAD Başkanı Memiş, "İnşallah hep beraber Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağız. AFAD ekipleri olarak dünyanın her yerindeyiz. Zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Çok daha iyi şartlarda, güzel bir gelecekte hep beraber hareket ederiz. Bunu ümit ediyoruz. Çünkü ülkemizin en uzun sınırı Suriye sınırı. Komşumuzda sorun varken onların yanında olmak Anadolu irfanının da gereğidir" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Okay Memiş, Politika, Güvenlik, Suriye, Hukuk, Yerel, Yaşam, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde Arama Faaliyetlerine Başladı - Son Dakika

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