AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma uygulama işbirliği kültürünün geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörlüğü arasında, "Eğitim Öğretim ve Bilimsel Araştırma Uygulama işbirliği" protokolü imzalandı. Protokol ile eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma uygulama işbirliği kültürünün geliştirilmesi, yürütülmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından imzalanan protokol, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki alan uygulama yapmasını, Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün eğitim görevlisi görevlendirmesi ve İl Müdürlüğünde lisansüstü öğretim yapma koşullarına sahip görevli personelin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim-öğretimin yapma koşullarını kapsıyor. - ÇANKIRI