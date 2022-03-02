AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü

02.03.2022 17:53
AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma uygulama işbirliği kültürünün geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma uygulama işbirliği kültürünün geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörlüğü arasında, "Eğitim Öğretim ve Bilimsel Araştırma Uygulama işbirliği" protokolü imzalandı. Protokol ile eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma uygulama işbirliği kültürünün geliştirilmesi, yürütülmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından imzalanan protokol, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki alan uygulama yapmasını, Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün eğitim görevlisi görevlendirmesi ve İl Müdürlüğünde lisansüstü öğretim yapma koşullarına sahip görevli personelin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim-öğretimin yapma koşullarını kapsıyor. - ÇANKIRI

AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü
AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü

YORUMLAR
500
Ukrayna halkı için hazırlanan insani yardım tırları yetkililere teslim edildi Ukrayna halkı için hazırlanan insani yardım tırları yetkililere teslim edildi Mardin'de AFAD bu yıl 1566 tatbikat yapmayı hedefliyor Mardin'de AFAD bu yıl 1566 tatbikat yapmayı hedefliyor

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kadının dikkati küçük kızın kaçırılmasını engelledi
17:50 Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 18:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement