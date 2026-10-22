Afganistan Sosyal İşler Bakanlığı 7 bini aşkın çocuğu ailelerine kavuşturdu - Son Dakika
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Afganistan Sosyal İşler Bakanlığı 7 bini aşkın çocuğu ailelerine kavuşturdu

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Afganistan Sosyal İşler Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sediq Tohidi, ailelerine kavuşan çocukların toplam sayısının 7 bini aştığını açıkladı. Tohidi, geçen yıl Kabil'de 85'i kız 2 bin 16, ülke genelinde 5 binden fazla çocuğun ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Afgan yetkililer, 7 bin fazla çocuğun ailelerine geri döndüğünü açıkladı; bunlardan binlercesi Kabil şehrinde ve ülkenin çeşitli illerinde ailelerine iade edildi. Ancak çocukların kaybolma ve istismardan korunmasıyla ilgili sorunlar devam ediyor ve ülkede kayıp çocukların toplam sayısı ve kaybolma nedenlerine ilişkin kapsamlı ulusal istatistikler mevcut değil.

Afganistan Sosyal İşler Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sediq Tohidi, Kabil'de İhlas Haber Ajansı'na yaptı açıklamada, geçen yıl Kabil şehrinde 85'i kız olmak üzere 2 bin 16 çocuğu ailelerine kavuşturduğunu söyleyerek ülke genelinde de 5 binden fazla çocuğun ailelerine teslim edildiğini söyledi. Tohidi, ailelerine kavuşan çocukların toplam sayısının 7 bini aştığını bildirerek, çocuklara gerekli bakımın da sağlandığını belirtti. Sözcü Tohidi, elde edilen bu verilerin kayıp çocuk vakalarına yönelik çabaları da gözler önüne serdiğini aktardı.

Afganistan'daki çocukların yaşadıkları Kabil sokaklarına yansıyor. Eğitim ve Çocuk Koruma Uzmanı Mahboobullah Tohidi, ülkedeki çocukların sorumlularının bazılarına bağlı olduğunu dile getirdi. Tohidi, ekonomik durumu ve akşam yemeğini sağlama önceliğinin bazı aileleri çocuklarının çalışmasına bağımlı hale getirdiğini, bu durumun da bu çocukların sokaklarda uzun saatler geçirmesine ve daha fazla risk altında kalmasına neden olduğunu söyledi..

Afganistan'daki çocukların karşılaştığı zorluklar sadece kayıp durumu ve ailelerinden ayrılmayla sınırlı değil. Aynı zamanda insani ve beslenme ihtiyaçlarında da sorunlar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan bir raporda 2027 yılında 10 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve 4 milyondan fazla çocuğun da yetersiz beslenme tedavisinde tıbbi hizmetlere ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: İHA
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