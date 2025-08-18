Afrika Abisi'nin İnsani Yardım Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Afrika Abisi'nin İnsani Yardım Mücadelesi

Afrika Abisi\'nin İnsani Yardım Mücadelesi
18.08.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardeşlik Seferberliği Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER), sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Afrika kıtasında da çalışmalarına devam ediyor.

Kardeşlik Seferberliği Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER), sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Afrika kıtasında da çalışmalarına devam ediyor. UKABDER gönüllülerinden yardım çalışmalarıyla tanınan ve "Afrika Abisi" lakabıyla bilinen Emre Özdemir, ne kadar uzak olursa olsun, iyiliğin mesafe tanımadığını söyledi.

UKABDER, sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Afrika kıtasında da önemli projeler yürütüyor, yalnızca kısa vadeli yardımlar değil, kalıcı projelerle hayatların iyileştirilmesini hedefliyor. Eğitim kurumları, sağlık merkezleri, ibadethaneler ve su altyapısı gibi projeler, derneğin uzun vadeli planları arasında yer alıyor. UKABDER çatısı altında yürüttüğü gönüllü çalışmalarıyla, hem Afrika kıtasında hem de Ortadoğu'da binlerce insanın hayatına dokunan UKABDER gönüllülerinden "Afrika Abisi" lakabıyla bilinen Emre Özdemir, UKABDER'in vizyonunun bir parçası olarak, hem sahada hem de gönüllü ağında aktif görev alıyor. Bugüne kadar Afrika'nın farklı bölgelerinde, Ortadoğu'da ve Türkiye'de sayısız yardım organizasyonuna katılan ve gönüllülüğün, sadece maddi yardım olmadığını ifade eden Özdemir, bir çocuğun başını okşamak, bir annenin derdini dinlemek, bir yaşlının elini tutmanın da yardımın en kıymetli hali olduğunu vurguladı.

Afrika'ya, Gazze'ye defalarca gitti, ihtiyaçlarını yerinde gördü

Yıllar içinde defalarca Afrika'ya giderek, oradaki çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını yerinde görüp, UKABDER'in projelerine bizzat katılan Özdemir, Çad'ın başkenti N'Djamena'da hizmete açılan Darül Ferah Erkek Yetimhanesi, cami, külliye, kız yetimhanesi, Kur'an kursu ve sağlık ocağı gibi projelere de destek verdi, yardımlarda bulundu. Ramazan aylarında Gazze'de binlerce kişiye sıcak yemek ulaştıran UKABDER ekibinde yer alan Emre Özdemir, Mısır'ın İskenderiye şehrine yaptığı ziyarette, Gazze'den kaçmak zorunda kalan şehit ailelerine ulaştı.

"Bir yetimhanede doğan sevgi bağı: Zeineb ve kardeşi"

Emre Özdemir, gönüllülük hayatında unutamadığı bir anısını ise şöyle anlattı: "Çok kötü şartlar altında bir yetimhanede (Şarika), yetimlere yemek ikramı yapıyorduk. Erkek çocuk yoğunluğu olan bir yerdi; kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta bulunuyordu. Kızlar tarafına geçtiğimde, bir kız çocuğu yerde oturmuş, kucağında 1 yaşında bir bebek vardı. Yanlarına dizlerimin üzerine çökerek ilgilenmeye başladım. Sonradan öğrendim ki abla-kardeştiler ve dünyada birbirlerinden başka kimseleri yoktu. Ablanın adı Zeineb'ti. İlk başta sevilmeye alışkın olmadığı için çok tedirgindi, yüzünde gülümseme yoktu. Aynı dili konuşamasak da bakışlarımızla anlaştık. Onu yanımdan hiç ayırmadım, kendi kızlarımın yerine koydum. Bu ilgiyi hisseden Zeineb, bana gülümsemeye başladı. Çünkü kardeşiyle yalnız dünyasında artık onu gören bir abisi vardı. Zeineb ile adeta bir aile olduk. Her gittiğimde kucağından indirmediği kardeşi ve gülen yüzüyle beni karşıladı. Şimdi çok mutlu; ne kadar uzakta olursak olalım, onu düşünen ve onun için çabalayan bir abisi var. İlk zamanlarda aklıma gelince hüzünlenirdim, şimdi ise Zeineb'i düşününce içimi tarifsiz bir mutluluk kaplıyor. Maddi yardımların ötesinde, aramızdaki sevgi bağı bizi hayata bağladı. Zeineb, kardeşi ve daha niceleri için çalışmak bana güç veriyor."

Emre Özdemir nam-ı diğer Afrika Abisi, asıl amacın insanların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri, güvenli ve umut dolu bir yaşam kurabilmeleri olduğunu belirterek, ne kadar uzak olursa olsun, iyiliğin mesafe tanımadığını da hatırlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Orta Doğu, Türkiye, İyilik, Afrika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afrika Abisi'nin İnsani Yardım Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:26:58. #7.13#
SON DAKİKA: Afrika Abisi'nin İnsani Yardım Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.