Afşin-Elbistan Termik Santrali 6 Ay Kapalı - Son Dakika
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Afşin-Elbistan Termik Santrali 6 Ay Kapalı

Afşin-Elbistan Termik Santrali 6 Ay Kapalı

Çelikler Holding'in linyit sahasında göçük, EÜAŞ termik santralinin enerji üretimini durdurdu.

07.10.2024 10:17
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Çelikler Holding Afşin- Elbistan Linyitleri kül döküm sahasında meydana gelen göçük nedeniyle EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralinde enerji üretimi en az 6 ay süreyle durdu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nde yaklaşık 15 gün önce meydana gelen göçüğün faturası ağır oldu. Göçük sonrası Elektrik Üretim A.Ş'nin (EÜAŞ) işlettiği Afşin-Elbistan B Termik Santralinde, kömür arzının karşılanamaması nedeniyle enerji üretimi en az 6 ay süreyle durduruldu.

6 Şubat depremlerinin ardından hızlı bir revizyona giren EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali kısa sürede enerji üretimine başlayıp yüksek verimlilikle enerji üretmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan Linyitlerinde yaşanan göçük sonrası kömür ve kül döküm hatlarında yaşanan sorun nedeniyle kamunun işlettiği B termik santrali en az 6 ay süreyle enerji üretemeyecek. Üretilemeyen enerjiden dolayı kamunun zararı milyarlarca lira olacak.

Afşin-Elbistan B Termik Santralinin kömür ihtiyacını karşılamak için açılan ve özel şirketin işlettiği Çöllolar Kömür İşletmesi 2011 yılı Şubat ayında yaşan ve 11 kişinin toprak altında kaldığı göçük sonrası hala açılamadı. Uzun süren yargı süreci sonrasında yaklaşık iki yıl önce Türkiye Taş Kömürüne (TKİ) devredilen Çöllolar Kömür İşletmesinde yeni ocak açma çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afşin-Elbistan Termik Santrali 6 Ay Kapalı - Son Dakika

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