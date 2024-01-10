Üniversite rektöründen randevu itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, üniversite bünyesindeki diş hekimliği hastanesinden randevu almak için torpil yaptırdığını açıkladı. Rektör Okumuş, randevuların dakikalar içinde dolması nedeniyle kendisinin dahi randevu alamadığını belirtti.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında üniversitenin akademik çalışmaları başta olmak üzere mali durumu ve çalışma sistemine dair açıklamalarda bulundu.

REKTÖR OKUMUŞ'TAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İTİRAFI

Açıklamasında Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili gelen şikayetlere değinen ve ilginç bir konuya değinen Rektör Okumuş, şunları söyledi: "Çok rahatlıkla şu an da birçok büyük üniversite ile yarışabilecek durumda akademik kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Diş Hekimliği Fakültesinde birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken biz de 3 hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız. Diş hekimliğinde akademisyen sayısını artırdık. Asistan sayısını artırdık. Diş Hekimliği Fakültesi açıldı, oraya öğrenci almaya başladık. Buradaki öğrencilerin staj uygulamaları bize ciddi avantaj sağladı.

Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş

"BEN DE RANDEVU ALAMIYORUM, TORPİL YAPTIRIYORUM"

Okumuş, diş hekimliği fakültesinden randevu alabilmek için torpil yaptırdığını söyledi. Okumuş, "Bunun sonucunda daha fakültenin açıldığı ikinci üçüncü yılında neredeyse boş olan Diş Hekimliği Fakültesi ful kapasite gitmeye başladı. Ful kapasiteyi geçtik en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı randevu alamıyoruz diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var" dedi.

Rektör Okumuş'un açıklamaları kamuoyunda yankı bulurken, özellikle sosyal medya kullanıcıları 'torpil' söylemine tepki gösterdi.