Afyonkarahisar AFAD, Bolvadin'de minik öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar AFAD, Bolvadin'de minik öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı yaptı

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Afyonkarahisar AFAD, Bolvadin\'de minik öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı yaptı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki gündüz bakımevinde minik öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. AFAD ekiplerince uygulamalı eğitimde doğru davranış ve güvenli tahliye anlatıldı; erken yaşta afet bilinci hedeflendi, belediye yetkilileri ekiplere teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Gündüz Bakımevi'nde, minik öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, çocukların afet ve acil durumlara karşı farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Eğitmenler eşliğinde yapılan uygulamalı çalışmalarda miniklere; deprem ve yangın anında yapılması gereken doğru davranış biçimleri ile güvenli tahliye süreçleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Erken yaşta afet bilincinin kazandırılmasının amaçlandığı eğitimde minikler, olası acil durumlarda panik yapmadan nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak tecrübe etti.

Tatbikatın ardından belediye yetkilileri, çocukların güvenliği ve bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen bu anlamlı çalışmaya katkılarından dolayı Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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