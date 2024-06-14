Afyonkarahisar Beledisi Kurban Bayramı'na Tedbirler Aldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Beledisi Kurban Bayramı'na Tedbirler Aldı

Afyonkarahisar Beledisi, Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler alarak kesim yerlerini belirledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri 24 saat görev yapacak ve gıda denetimleri gerçekleştirilecek. İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de görev başında olacak.

14.06.2024 14:43
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Afyonkarahisar Beledisi Kurban Bayramı'na yönelik tedbirleri alarak kesim yerlerini belirledi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinleri kaldırarak 24 saat görev yapacak.

Ekipler özellikle gıda maddeleri satan işyerleri üzerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor ve vatandaşlara bozuk ve miadı dolmuş gıda maddeleri satılmaması için çaba gösteriliyor. Bayram boyunca olası su, yol ve kanalizasyon arızaları için uzman ekipler bulundurulacak. İtfaiye servisi de her türlü yangın ve doğal felakete karşı görev başında olacak. Bayram süresince Temizlik İşleri Müdürlüğü de tedbirler alarak temizliğin devamlılığını sağlayacak. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kurban kesim belgesi olmayan ve usulüne uygun olmayan şekilde kesim yapacak kişiler tespit edilerek gerekli işlemler yapılacak. Vatandaşlarımız ALO Zabıta 153 veya diğer ilgili numaraları arayarak bildirebilecek. Kurban Bayramı nedeni ile Bayram öncesi ve Bayram süresince Belediyemizce gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu nedenle Bayram süresince yeterli miktarda görevli ekipmanlar bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Beledisi Kurban Bayramı'na Tedbirler Aldı - Son Dakika

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