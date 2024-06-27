Afyonkarahisar Belediyesi, Çölyak Hastaları için Glütensiz Gıda Büfesi Açtı

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Afyonkarahisar Belediyesi, glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken 'Çölyak Hastaları' için özel büfeyi Zafer Meydanı'nda hizmete açtı.

Zafer Meydanı'nda hizmete açılan glütensiz gıdaların satıldığı büfe, çölyak hastaları tarafından memnuniyetle karşılandı. Glütensiz Gıda Büfesinde ekmek başta olmak üzere; mısır gevreği, un, cips gibi birçok gıda bulunuyor.

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak çölyak hastalarına verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Köksal, kar amacı gütmeyeceklerini ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde glütensiz ürünlerin satış büfesinden temin edileceğine dikkat çeken Başkan Köksal; "Çölyak hastalarımız glütensiz gıdalara erişimde çok sıkıntı yaşıyorlar, maddi açıdan zorlanıyorlardı. Hastalarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, onların sağlıklı ve kaliteli gıdalara erişimini sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri olduğunu unutmamamız gerekir" dedi. - AFYONKARAHİSAR