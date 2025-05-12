Afyonkarahisar\'da Halk Ekmek 5 TL\'den 7 TL\'ye Yükseldi

Afyonkarahisar Belediyesi 5 TL'den sattığı halk ekmeğe zam yaparak 7 TL'den satmaya başladı.

Belediyeye bağlı YÜNTAŞ A.Ş., bünyesinde faaliyet gösteren fırında üretimi yapılan halk ekmeğe zam yapıldı. 5 TL'den satışı yapılan 210 gramlık ekmeğe yüzde 40 zam yapılarak 7 TL'den satılmaya başlandı. Zamma gerekçe olarak ise artan enerji maliyetleri gösterilerek, zammın zorunlu olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR