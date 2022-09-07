Çok düşünmüş olmalı! Nikah memurunun "evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusuna gelinden şaşırtmalı yanıt - Son Dakika
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Çok düşünmüş olmalı! Nikah memurunun "evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusuna gelinden şaşırtmalı yanıt

07.09.2022 12:26

Afyonkarahisar'da gerçekleşen nikah töreninde, nikah memurunun kendisine yönelttiği "evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusuna gelinin "hay" ile başlayıp bir süre duraksadıktan sonra "hayatımın sona kadar evet" yanıtını vermesi damat ve davetliler arasında kısa süreli gergin anlara neden oldu.

Afyonkarahisar'da Hatice-Nuri Nakilcioğlu'nun oğlu Sefa Nakilcioğlu ile Atike-Alaattin Binzet'in kızı Hatice Binzet düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Afyonkarahisar merkezde bir balo salonunda hafta sonu düzenlenen törene; Nakilcioğlu ve Binzet ailelerinin akraba ile sevenleri, damat ve gelinin arkadaşları katıldı.

"HAY" DEDİKTEN SONRA DURAKSADI

Düğün, nikahın kıyılması ile başladı. Çiftin nikah şahitliğini Ali Özen ve Can Altıntop yaptı. Kıyılan nikahta, nikah memurunun kendisine yönelttiği 'evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna gelinin 'Hay' dedikten sonra bir süre duraklaması yürekleri ağızlara getirdi. Bir süre duraksadıktan sonra devamını getirdiği 'hayatımın sona kadar Evet' şeklindeki cevabı ise damada ve davetlilere rahat bir nefes aldırdı.

Nikahta damada 'Hayır' şoku

DAMAT LAFI DOLANDIRMADI

Gelinin kelime oyunu sonrası damat da kendisine yöneltilen "Evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusuna 'Evet' dedi. Kıyılan nikahın ardından nikah memuru, çifti karı koca ilan etti.

Nikahta damada 'Hayır' şoku

DOYASIYA EĞLENDİLER

Kıyılan nikahın ardından Çift, pasta kesti. Gerçekleştirilen takı töreninin ardından mutlu çift ilk dansını yaptı. Yaklaşık 4 saat süren düğünde damat ve gelinin arkadaşları çifti yalnız bırakmayarak gece boyunca doyasıya eğlendi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çok düşünmüş olmalı! Nikah memurunun "evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusuna gelinden şaşırtmalı yanıt - Son Dakika
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