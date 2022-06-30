Afyonkarahisar'da 'Koruyucu Aile Modeline' yürüyerek dikkat çektiler - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Koruyucu Aile Modeline' yürüyerek dikkat çektiler

30.06.2022 16:38
Afyonkarahisar'da 'Koruyucu Aile Modeline' yürüyerek dikkat çektiler

Afyonkarahisar'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kent protokolü ve koruyucu aileler yürüyerek, 'Koruyucu Aile Model'ine dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kent protokolü ve koruyucu aileler yürüyerek, 'Koruyucu Aile Model'ine dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede İmaret Cami önünde bir araya gelen kent protokolü ve koruyucu aileler Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. 'Her çocuğun bir ailesi olmalı, Bir ailede büyümek her çocuğun hakkıdır' yazılı dövizlerle yürüyüş yapan aileler, tüm Afyonkarahisarlıları koruyucu aile olmaya davet etti.

Koruyucu aile olmayı tavsiye ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü yaptığı açıklamada, koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekti. Müdür Yümnü konuşmasına şöyle devam etti:

"30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla toplu bir etkinlik yaparak, yürüyüş yaptık. Bu faaliyetimizle Afyonkarahisar'ımıza koruyucu aileliği hatırlatmak istedik. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bize destek olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Koruyucu aile devlet korumasında bulunan çocuklarımızın aile ortamında yetişmesi için devletimizin ve bakanlığımızın önerdiği bir programdır."

Her çocuk yetişme sürecinde aile sevgisine muhtaç

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ise, her çocuğun yetişme sürecinde aile sevgisine muhtaç olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Koruyucu aile modelini tanıtmak ve bu anlamda bir farkındalık oluşturma adına şehirlerimizde yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Tabi hepimizin bildiği gibi çocuklarımız toplumun en kırılgan en hassas kesimlerinden bir tanesi ve dövizlerde de yazdığı üzere her çocuk yetişme sürecinde bir aile şefkati bir aile sevgisine muhtaç bir şekilde ve destekleyici bir aile ortamında yetişmesi büyük önem arz ediyor. Devletimiz yıllardır koruyucu aile modelini uygulayarak aslında öz anne babasının yanında yetişmesi belli bir süre zor olan çocuklarımızı koruyucu ailelerle birlikte başta bakım hizmetleri olmak üzere yetiştirme ve eğitimleriyle ilgili çok önemli destekleyici bir süreç oluşturuyor. Bu anlamda koruyucu aile modelini çok değerli buluyorum." - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 'Koruyucu Aile Modeline' yürüyerek dikkat çektiler - Son Dakika

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