Afyonkarahisar'da tarihi camide yemek dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar'da tarihi camide yemek dağıtıldı

Afyonkarahisar\'da tarihi camide yemek dağıtıldı

Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii olarak bilinen tarihi külliyede, yüzyıllardır süregelen bir gelenek yeniden canlandırıldı. Camide cuma namazı sonrası yaklaşık 1000 kişilik yemek dağıtımı yapıldı.

23.08.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii olarak bilinen tarihi külliyede, yüzyıllardır süregelen bir gelenek yeniden canlandırıldı.

II. Mehmet döneminde Sadrazamlık yapmış olan Gedik Ahmet Paşa tarafından 1474-1476 yılları arasında inşa edilen camide, tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, cuma namazı sonrası yaklaşık 1000 kişilik yemek dağıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın'ın da katıldığı etkinlikte protokol üyeleri vatandaşlar bir araya geldi. Vali Yiğitbaşı ve Aydın, yemeklerin dağıtımında bizzat yer aldı.

"Tarihi gelenek her cuma devam edecek"

Etkinlikle ilgili konuşan Vali Yiğitbaşı, "Bu tarihi geleneği her cuma aynı şekilde sürdüreceğiz. Halkımızdan gelen olumlu geri dönüşler bizleri çok mutlu etti ve bu hizmeti sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da memnuniyetlerini ve dualarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da tarihi camide yemek dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tarihi camide yemek dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement