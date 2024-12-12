Afyonkarahisar'da Yangın ve Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar'da Yangın ve Deprem Tatbikatı

Afyonkarahisar\'da Yangın ve Deprem Tatbikatı

Kamil Miras Yurdu'nda AFAD iş birliğiyle afet bilincini artırmak için tatbikat gerçekleştirildi.

12.12.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kamil Miras Yurdu'nda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim, afet bilincini artırmak, öğrencilere ve yurtta çalışan personele afet anında doğru hareket etme yetkinliği kazandırmak amacıyla düzenlendi. Afet risklerinin her geçen gün daha fazla gündeme geldiği süreçte, bilinçli ve hızlı hareket etmenin önemi vurgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen tatbikat eğitimi, hem teorik hem de pratik aşamalarıyla katılımcılara kapsamlı bir bilgi aktarımı sundu. Eğitimin, katılımcıların doğal afetler sırasında kendilerini ve çevrelerini koruyacak bilgiye sahip olmalarını sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Tatbikatın eğitmeni Yakup Ulucan, eğitim süresince yangın ve deprem sırasında alınması gereken önlemleri ve doğru tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Katılımcılara, afet anında panik yapmadan organize hareket etmenin ne denli hayati olduğuna dair örneklerle desteklenen bilgiler sunuldu.

Eğitim programı, iki ana bölümden oluştu. İlk bölümde, katılımcılara yangın güvenliği ve deprem sırasında yapılması gerekenler teorik olarak anlatıldı. İkinci bölümde ise uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Deprem Tatbikatı, Gençlik, Eğitim, Deprem, Miras, Yerel, Yaşam, AFAD, Spor, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Yangın ve Deprem Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yangın ve Deprem Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.