Afyonkarahisar-Kütahya yolu ağaçlandırılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar-Kütahya yolu ağaçlandırılıyor

26.04.2022 13:25
Afyonkarahisar-Kütahya yolu ağaçlandırılıyor

İstanbul Afyonkarahisarlılar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Hüseyin Çelik sponsorluğunda, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu '100. Yıl TAP Kurtuluş Ormanı Ağaç Dikimi' etkinliğiyle yeşillendirme çalışmaları başladı.

İstanbul Afyonkarahisarlılar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Hüseyin Çelik sponsorluğunda, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu '100. Yıl TAP Kurtuluş Ormanı Ağaç Dikimi' etkinliğiyle yeşillendirme çalışmaları başladı. Programa göre bu haftasonuna kadar Afyonkarahisar-Kütahya karayolu Çatı Köyü Mevkii'nde 3 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar'da ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi. Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu '100. Yıl TAP Kurtuluş Ormanı Ağaç Dikimi' etkinliği, Pazar günü Afyonkarahisar- Kütahya yolu Çatı Köyü Mevkii'nde, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. İlk gün bin 500 adet fidan dikimi yapılırken, haftasonuna kadar toplam 3 bin fidan ekilmesi planlanıyor.

Etkinlikte konuşan Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu Başkanı Dr. Mehmet Ali Danışman çalışmada desteği olanlara tek tek teşekkür etti. Danışman, "Ağaç dikim etkinliğine katılan ve destek veren Valimiz Gökmen Çiçek'e, belediye başkanımız Mehmet Zeybek'e, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'a, Orman İşletme Müdürümüz M.Gökhan US'a, Orman İşletme Müdür Yrd. İbrahim Kurt'a, İşletme Şefi Yiğit Şimşek'e, etkinliğimizin anasponsoru AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik'e, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Kadir Sayın'a, Afyonkarahisar İl Kültür Müdürü Mehmet Tanır'a, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu'na, Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser'e, Tema Vakfı'na, Afyon Lisesi Müdürü Turgay Birgül ve öğrencilerine, Şuhut Kurtuluş İ.K. İlkokulunun on parmakla bilgisayar F klavyeyi öğrenmekte olan öğrencilerine, öğretmenlerine, Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine, Demirçevre Köyü Muhtar heyetine, kampanyamıza Almanya'dan bağış yapan Yusuf Özçam'a Avusturyadan Ahmet Dirlik'e, bağış yapan üyelerimize ve hemşerilerimize çok teşekkür ederiz. Grubumuzun Hatıra Ormanı Projesi Grubundan, Ayşe Topbaş, Melek Yavuz, Nilgün Seçen, Murat Diker, Seçkin Köse ve diğer arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz" dedi.

Danışman, "İlimizi ve Ülkemizi ağaçlandırma faaliyetlerimize devam edeceğiz" diyerek 10 bin fidan ile Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüs alanında yeni TAP ormanı oluşturulması ile ilgili hazırlıklara devam edildiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar-Kütahya yolu ağaçlandırılıyor
Afyonkarahisar-Kütahya yolu ağaçlandırılıyor

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Hüseyin Çelik, Karahisar, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar-Kütahya yolu ağaçlandırılıyor - Son Dakika


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