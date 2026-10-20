Afyonkarahisar Sultandağı'nda muhtarlar Muhtarlar Günü'nde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Sultandağı'nda muhtarlar Muhtarlar Günü'nde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Sultandağı\'nda muhtarlar Muhtarlar Günü\'nde buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Muhtarlar Günü için köy ve mahalle muhtarlarına kutlama programı düzenlendi. Kaymakam Muhammet Çınarka'nın ev sahipliğindeki programa muhtarlar katıldı; Çınarka, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Muhtarlar Günü vesilesiyle köy ve mahalle muhtarlarına yönelik kutlama programı düzenlendi.

Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, ilçe kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada muhtarlarla yakından ilgilenen Kaymakam Çınarka, yerel yönetimlerin kılcal damarları olan muhtarların gününü kutladı. Muhtarların, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Kaymakam Çınarka, muhtarlara yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Program, yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMuhtarlar GünüSultandağıGüncelAfyonYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde’de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı Niğde'de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
14:46
Ne yaptın Onana Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
14:31
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı Yunanistan’ın uykuları kaçacak
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış hesabı
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 15:04:28. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sultandağı'nda muhtarlar Muhtarlar Günü'nde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei