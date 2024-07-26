Afyonkarahisar Valisi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sandıklı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinde İncelemelerde Bulundu

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sandıklı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulunurken, vatandaşları da dinleyerek onların talepleri için gerekli birimlere talimat verdi.

Vali Yiğitbaşı, yakın zamanda açılması planlanan ve içerisinde çok amaçlı salon, fuaye sergi salonu, cep sineması, tiyatro salonu, bebek ve çocuk kütüphanesi, çocuk oyun alanları, engelli koordinasyon merkezi, çalışma ve araştırma alanları ile kafeteryası bulunan kütüphane hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Yiğitbaşı daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek onlar talep ve isteklerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR