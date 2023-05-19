Ağacın dallarına tabut asılmasını görenler ürküyor! Nedeni olay kadar ilginç - Son Dakika
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Ağacın dallarına tabut asılmasını görenler ürküyor! Nedeni olay kadar ilginç

19.05.2023 13:29

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçların dallarına yerleştirilen tabut görenleri şaşkına çeviriyor, ağaçtaki tabut kadar orana konulma nedeni de dikkat çekiyor. Tabutu ağaca yerleştiren kardeşler, ölümün hatırlanması ve unutulmaması için böyle bir şey yaptıklarını dile getirdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine uzaklığı 11 kilometre uzaklıkta olan Kızılcakışla köyünde Bilal Esen ve ağabeyi Zeki Esen tarafından oluşturulan mesire alanı güzelliği kadar ağaçların dalında asılı duran tabutla da dikkat çekiyor.

TABUTU GÖREN VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Mesire alanına giden vatandaşlar pikniklerini yapıp doğanın güzelliğiyle stres atarken ağaçların dalında asılı duran tabutu görünce de şaşkına dönüyor. Tabut kadar tabutun onaya konulma nedeni de dikkat çekiyor. Esen kardeşler tabutu ağaçların tepesine, ölümü hatırlatması, ölümün unutulmaması için koyduklarını söylediler.

Ağacın dallarına asılan tabut görenleri ürkütüyor! Nedeni olay kadar ilginç

"ÖLÜMÜN OLDUĞUNU HATIRLAMAK AMACIYLA YAPTIK"

Bilal Esen, tabutu ağaçların tepesine, ölümün hatırlanması ve namazların kaçırılmaması için koyduklarını ifade ederek, "Burada doğal bir suyumuz olduğundan buraya böyle bir güzelliği yapma ihtiyacı duyduk. Abim ve kendim bu çalışmaları yaptık. Hem burada insanlar gelip burada pikniklerini yapabilsinler bu güzelliği tatsınlar diyerek burayı yaptık. Buraya geldiğimizde bu güzelliğe bakıp da vakit namazlarını kaçırmayalım diye önce kendi şahsım için daha sonra gelen insanlar bu güzellikte vakit namazlarını kaçırmasınlar diye ölümünde olduğunu hatırlatmak amacıyla koyduk" dedi.

Ağacın dallarına asılan tabut görenleri ürkütüyor! Nedeni olay kadar ilginç
Ağacın dallarına asılan tabut görenleri ürkütüyor! Nedeni olay kadar ilginç
Ağacın dallarına asılan tabut görenleri ürkütüyor! Nedeni olay kadar ilginç
Kaynak: İHA
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Kızılcakışla, Şarkışla, Sivas, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağacın dallarına tabut asılmasını görenler ürküyor! Nedeni olay kadar ilginç - Son Dakika


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