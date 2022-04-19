Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı - Son Dakika
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Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı

19.04.2022 10:48
Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Karaağaç Caddesi köpekten korkarak çınar ağacına çıkan yavru kedi, aşağıya inemeyince imdadına esnaf yetişti. Kedinin ağaçtan inemediğini fark eden esnaflar kedi için seferber oldu.

Esnaflar ağaca merdiven dayayarak ağaca çıkan kediyi bulunduğu yerden alıp aşağı indirdi. Yere bırakılan kedi kaçarak ortadan kayboldu. - ADIYAMAN

Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı

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Adıyaman, Esnaf, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı - Son Dakika


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