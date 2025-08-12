Ağır Yaralı Çocuk İyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ağır Yaralı Çocuk İyileşiyor

Ağır Yaralı Çocuk İyileşiyor
12.08.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kamyon çarpması sonucu yaralanan Ahmet Mustafa, sağlık çalışanlarının desteğiyle iyileşiyor.

Kayseri'de kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, sağlık çalışanlarının gösterdiği sevgi ve ilgiyle günden güne iyileşerek taburcu olacağı günü bekliyor.

Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Mustafa Çavdar'a, geçtiğimiz 20 Haziran günü yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çavdar, 38 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından çocuk palyatif servisine alındı. Doktorlar ve hemşirelerin sevgisi ile ilgisiyle günden güne iyileşen çocuk her geçen gün tedaviye olumlu cevap vererek, sağlığına kavuşacağı günü heyecanla bekliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Birim Sorumlusu Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Mehmet Akif Dündar; Ahmet Mustafa'nın durumu hakkında bilgiler vererek; "Ahmet Mustafa trafik kazası geçirmişti. İlk başta yoğundu, bilinç fonksiyonları hiç yoktu. Entübeydi ve yaklaşık 30 gün tedavi altında kaldı. 'Diffüz aksonal' hasar dediğimiz çok ağır bir travma beyin hasarı geçirdi. Sonrasında biz, çok şükür Mustafa'yı ekstübe ettik ve makineden ayırdık. Daha sonra bilinç fonksiyonlarını desteklemek için ekstra destek takviyeleri ve diğer birimlerle beraber destek olduk. Nörolojiden, beyin cerrahisinden, ortopedisinden, plastik cerrahisinden, çocuk enfeksiyon uzmanından, çocuk nöroloji uzmanından, çocuk yoğun bakım uzmanından tutun da zaten orada multidisipliner bir yaklaşımla çocuğumuzu, çok şükür taburcu ettik. Daha sonrasında çocuğumuzun hem buradaki travmayı atlatması için hem de annesinin ve ailesinin de hazır olabilmesi için çocuk palyatif merkezimize aldık. Burada hem fizyoterapi alarak kaslarını güçlendirdik hem psikolojik destek olduk hem de manevi destek olduk. Beslemesi için diyetisyenlerle mamasını ayarladık. Daha sonra çocuk palyatif hemşirelerimiz, evde bakım konusunda yapması gerekenler hakkında bilgiler ve eğitimler verdi. Şimdi çok şükür başlangıçta hiçbir bilinç ve fonksiyon yokken, çok iyi bir halde ve bilinci tamamen açık bir şekilde eve taburcu edebiliyoruz. Biz, Mustafa'nın daha da iyi olup eski haline döneceğine gönülden inanıyoruz. Zaten kendisi eski bir milli yüzücü, çok kaslı, kuvvetli, akıllı ve güçlü bir çocuk. Onun daha iyi hallere gelip, daha iyi bir şekilde bizi ziyaret edeceğine çok inanıyoruz. Biz onun bu hale gelmesinden çok mutluyuz. İnşallah, onun bize ziyaret edeceği günleri dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

"Bizim yerimize düşünüp uygulayan bir ekiple çalışıyoruz"

Ahmet Mustafa'nın annesi İmran Yüksek Çavdar ise; "38 günlük yoğun bakım sürecinden sonra burası bize otel konforunda geldi. Buraya ilk geldiğimizde sorumlumuz Gülizar Hanım, 'Size yardımcı olmak istiyorum, nasıl yardımcı olabilirim?' sözleri sanki bizim artık tedavimizin son bulacağı ve güzel bir aşamaya geçeceğimizi bize gösterdi. Bir haftadır buradayız ama çocuğum burada hem sakinlik hem de gördüğü tedavi ve ilgiden dolayı gelişme gösterdi. Birçok insanın çok para dökerek aldığı tedaviyi biz burada, ağzımızdan çıkmadan, talep bile etmeden, hazır bir şekilde almış olduk. Bu durum bizi çok memnun etti. Bir hafta gibi kısa bir sürede uzun bir yol aldık. Buradan da ekibin sayesinde inşallah sağlıklı bir şekilde eve gideceğiz. Gerek psikolog, gerekse fizik tedavi desteği, psikiyatri desteği. Biz hiçbir şey düşünmeden, bizim yerimize düşünüp uygulayan bir ekiple çalışıyoruz. Ben çok memnunum. Palyatif servisinin varlığını da ilk defa burada duydum ve hayata adapte olma konusunda bizi hazırladı diyebilirim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Mustafa, Hastane, kayseri, Sağlık, trafik, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağır Yaralı Çocuk İyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü 40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:36
Kingsley Coman’dan 100 milyon euroluk imza
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
19:33
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:21
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 15:12:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ağır Yaralı Çocuk İyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.