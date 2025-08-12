Ağır Yaralı Çocuk İyileşiyor

Kayseri'de kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, sağlık çalışanlarının gösterdiği sevgi ve ilgiyle günden güne iyileşerek taburcu olacağı günü bekliyor.

Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Mustafa Çavdar'a, geçtiğimiz 20 Haziran günü yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çavdar, 38 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından çocuk palyatif servisine alındı. Doktorlar ve hemşirelerin sevgisi ile ilgisiyle günden güne iyileşen çocuk her geçen gün tedaviye olumlu cevap vererek, sağlığına kavuşacağı günü heyecanla bekliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Birim Sorumlusu Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Mehmet Akif Dündar; Ahmet Mustafa'nın durumu hakkında bilgiler vererek; "Ahmet Mustafa trafik kazası geçirmişti. İlk başta yoğundu, bilinç fonksiyonları hiç yoktu. Entübeydi ve yaklaşık 30 gün tedavi altında kaldı. 'Diffüz aksonal' hasar dediğimiz çok ağır bir travma beyin hasarı geçirdi. Sonrasında biz, çok şükür Mustafa'yı ekstübe ettik ve makineden ayırdık. Daha sonra bilinç fonksiyonlarını desteklemek için ekstra destek takviyeleri ve diğer birimlerle beraber destek olduk. Nörolojiden, beyin cerrahisinden, ortopedisinden, plastik cerrahisinden, çocuk enfeksiyon uzmanından, çocuk nöroloji uzmanından, çocuk yoğun bakım uzmanından tutun da zaten orada multidisipliner bir yaklaşımla çocuğumuzu, çok şükür taburcu ettik. Daha sonrasında çocuğumuzun hem buradaki travmayı atlatması için hem de annesinin ve ailesinin de hazır olabilmesi için çocuk palyatif merkezimize aldık. Burada hem fizyoterapi alarak kaslarını güçlendirdik hem psikolojik destek olduk hem de manevi destek olduk. Beslemesi için diyetisyenlerle mamasını ayarladık. Daha sonra çocuk palyatif hemşirelerimiz, evde bakım konusunda yapması gerekenler hakkında bilgiler ve eğitimler verdi. Şimdi çok şükür başlangıçta hiçbir bilinç ve fonksiyon yokken, çok iyi bir halde ve bilinci tamamen açık bir şekilde eve taburcu edebiliyoruz. Biz, Mustafa'nın daha da iyi olup eski haline döneceğine gönülden inanıyoruz. Zaten kendisi eski bir milli yüzücü, çok kaslı, kuvvetli, akıllı ve güçlü bir çocuk. Onun daha iyi hallere gelip, daha iyi bir şekilde bizi ziyaret edeceğine çok inanıyoruz. Biz onun bu hale gelmesinden çok mutluyuz. İnşallah, onun bize ziyaret edeceği günleri dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

"Bizim yerimize düşünüp uygulayan bir ekiple çalışıyoruz"

Ahmet Mustafa'nın annesi İmran Yüksek Çavdar ise; "38 günlük yoğun bakım sürecinden sonra burası bize otel konforunda geldi. Buraya ilk geldiğimizde sorumlumuz Gülizar Hanım, 'Size yardımcı olmak istiyorum, nasıl yardımcı olabilirim?' sözleri sanki bizim artık tedavimizin son bulacağı ve güzel bir aşamaya geçeceğimizi bize gösterdi. Bir haftadır buradayız ama çocuğum burada hem sakinlik hem de gördüğü tedavi ve ilgiden dolayı gelişme gösterdi. Birçok insanın çok para dökerek aldığı tedaviyi biz burada, ağzımızdan çıkmadan, talep bile etmeden, hazır bir şekilde almış olduk. Bu durum bizi çok memnun etti. Bir hafta gibi kısa bir sürede uzun bir yol aldık. Buradan da ekibin sayesinde inşallah sağlıklı bir şekilde eve gideceğiz. Gerek psikolog, gerekse fizik tedavi desteği, psikiyatri desteği. Biz hiçbir şey düşünmeden, bizim yerimize düşünüp uygulayan bir ekiple çalışıyoruz. Ben çok memnunum. Palyatif servisinin varlığını da ilk defa burada duydum ve hayata adapte olma konusunda bizi hazırladı diyebilirim" dedi. - KAYSERİ