AGİT'in yeni Genel Sekreteri: Sinirlioğlu - Son Dakika
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AGİT'in yeni Genel Sekreteri: Sinirlioğlu

Feridun Sinirlioğlu, AGİT Genel Sekreteri olarak, güvenlik işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

06.12.2024 19:47
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, "AGİT'in, değişim halinde olan güvenlik durumuna ve katılımcı devletlerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde çevik ve hazır kalmasını sağlama konusunda kararlıyım" dedi.

AGİT Genel Sekreteri olarak seçilen emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, AGİT Dönem Başkanı Ian Borg ile ortak basın toplantısı düzenledi. AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenmenin kendisi için hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Sinirlioğlu, kendisine duyulan itimadı derin bir gurur ve görev birinciyle yeni rolüne taşıyacağını ifade etti. Sinirlioğlu, "Bu görevin kolay olmayacağını biliyorum. AGİT bölgesinin tamamının, başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere gerçek ve karmaşık sınamalarla karşı karşıya olduğunu görüyorum. Ancak, AGİT'i yönlendirme ve 57 katılımcı devlete destek sunma konusundaki rolümü yerine getirmeye hazırım. Böylece teşkilat, bize güvenen insanlar için çalışmaya devam edebilir" dedi.

Göreve başlarken öncelikli hedeflerinden birinin teşkilatın çalışmalarına tam manasıyla dahil olmak ve AGİT bünyesinde özveriyle çalışan personeli tanımak olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, "Arkadaşlarımız, tüm belirsizliklere rağmen yorulmadan çalışmaya devam ettiler. İşte onların bu özverileri sayesinde AGİT, müzakere masalarında alınan kararları, sahada somut ve anlamlı eylemlere dönüştürüyor" şeklinde konuştu.

"Genel Sekreter olarak görevim devletler arasında uzlaşı ve çözümler üretmektir"

Teşkilatın idari yapısı ve operasyonlarını da gözden geçireceğini vurgulayan Sinirlioğlu, "AGİT'in, değişim halinde olan güvenlik durumuna ve katılımcı devletlerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde çevik ve hazır kalmasını sağlama konusunda kararlıyım. Dönem başkanıyla yakın bir iş birliği içinde çalışarak, onların önceliklerini hayata geçirmelerine ve gerilimleri ve çatışmaları ele almalarına destek olacağım. Genel Sekreter olarak görevim, katılımcı devletler arasında bir köprü ve kolaylaştırıcı olarak hareket etmek, uzlaşı ve çözümler üretmektir" ifadelerini kullandı.

Selefi Helga Maria Schmid'e teşekkür eden ve AGİT personeliyle iş birliği içinde çalışmayı dört gözle beklediğini kaydeden Sinirlioğlu, AGİT'in üç tutuklu personeli Vadym Golda, Maxim Petrov ve Dmytro Shabanov'un serbest bırakılmalarını sağlamak için de elinden gelen her şeyi yapma sözü verdi.

"AGİT, diplomasiyi her şeyin üzerinde tutan bir teşkilattır"

Basın toplantısında AGİT'in Ukrayna'daki savaş konusunda ne yapabileceği konusunda bir soruya cevap veren Sinirlioğlu, "AGİT, kapsamlı güvenlik prensibini benimseyen ve diplomasiyi her şeyin üzerinde tutan bir teşkilattır. Bu sebeple, eğer iki taraf bir süreç başlatırsa, AGİT'in sunduğu imkan ve araçlardan istifade edebileceklerini umut ediyorum" dedi.

Sinirlioğlu, AGİT bünyesindeki 57 ülke arasında uzlaşı sağlamanın özellikle Ukrayna'daki savaş nedeniyle çok zor olacağını ve burada nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soruya ise, "Bunu bekleyip görmek gerekiyor. Daimi Konseyde çalışma ortamının nasıl olacağını görmek ve katılımcı devletler arasındaki durumu gözlemlemek gerekiyor. Elbette, onlar için kolaylaştırıcı bir görev üstleneceğim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya, uzlaşı sağlamaya çalışacağım. Ancak, onların katılımı olmadan bir şey yapamam" diye konuştu.

"Atamalar AGİT'in diyalog için kritik bir platform olarak oynadığı rolü yeniden teyit etmektedir"

AGİT Dönem Başkanı Ian Borg ise yeni üst düzey liderlerin seçimine ilişkin açıklamasında, "Bu atamalar, AGİT'in diyalog ve iş birliği için kritik bir platform olarak oynadığı rolü yeniden teyit etmektedir. Bunlar ayrıca, katılımcı devletlerin teşkilatı güçlendirme ve gelişen güvenlik ortamına etkili bir şekilde yanıt verebilmesini sağlama konusundaki ortak kararlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki eski Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşı çerçevesinde aday gösterildi. Bu çerçevede AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin başkanlığına da Yunanistan'ın aday gösterdiği Maria Telalian seçildi. - VALLETTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AGİT'in yeni Genel Sekreteri: Sinirlioğlu - Son Dakika

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