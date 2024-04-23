Ağrı'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi

Ağrı\'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi

Ağrı'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi. Programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan bayrak, halk oyunları ve folklor gösterileri yer aldı. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokol üyeleri de programa katıldı.

23.04.2024 13:51
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Ağrı'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programı, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından yapılan bayrak, halk oyunları ve folklor gösterileri ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Düzenlenen programa, Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ağrı'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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