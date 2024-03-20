Ağrı\'da Camide Tüfekle İntihar

Yerel

Ağrı'da bir kişi camide tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Cami Mahallesi'nde bulunan Eski Merkez Camii'nde meydana geldi. Van nüfusuna kayıtlı ve Patnos'ta seyyar satıcı olduğu öğrenilen M.Ö. isimli şahıs yanında bulundurduğu tüfekle intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu M.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI