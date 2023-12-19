Ağrı\'da çocuk hakları projesi desteklendi

Ağrı UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği'nin yürüttüğü "Çocuk Hakları İçin Gönüllüler" projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 2023 Proje Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan ve UDER Başkanı Yusuf Yıldırım arasında proje protokolü imzalandı.

Proje, 8 ay süreyle Ağrı ve ilçelerinde çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmayı ve çocukların haklarını korumayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, 1000 öğrenci, 750 veli ve 250 öğretmene yönelik seminerler, toplantılar ve etkinlikler düzenlenecek.

UDER Başkanı Yıldırım, projenin önemine değinerek, "Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi toplumumuzun en önemli sorumluluklarından biridir. Bu değerli projenin desteklenmesiyle birlikte, çocukların güvende, sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ağrı ve ilçelerinde gerçekleştireceğimiz seminerler ve toplantılar ile çocukların haklarını daha iyi anlamalarını ve korumalarını sağlayacak bilgi ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, çocuk haklarına yönelik farkındalığın artması ve çocukların güvende hissetmeleri için önemli bir adım atılmış olacak. UDER olarak, bu değerli destekten dolayı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - AĞRI