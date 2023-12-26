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Ağrı'da Kepçe Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi - Son Dakika
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Ağrı'da Kepçe Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi ilçe merkezinde defnedildi. Cenaze namazına yakınları katıldı.

Ağrı\'da Kepçe Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi
26.12.2023 - 13:26,
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi defnedildi.

İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında, dün İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i hastanede hayatını kaybeden 4 kişinin Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne getirilen iş makinesi operatörü Necati Şen'in cenazesi dün ilçe merkezinde toprağa verildi.

Raif Aydın, Yasin Taşdemir ile güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Mustafa Taşdemir kardeşlerin cenazeleri, hastane morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Raif Aydın, Yasin Taşdemir ile Mustafa Taşdemir Taşlıçay İlçe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Mustafa Koç, beraberindeki Taşlıçay Kaymakamı Emirhan İlkhan, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

İlçeye bağlı Sivrice mezrasında karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi operatörü Necati Şen'in kullandığı kepçe, içerisindeki 3 kişiyle uçuruma yuvarlanmıştı.

Ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışması sonucu Necati Şen, ağır yaralı olarak olay yerinden kurtarılıp kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Raif Aydın, Yasin Taşdemir ve güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Mustafa Taşdemir'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: İHA
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