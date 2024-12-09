Ağrı\'da Kışa Hazır Sağlık Ekipleri

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Ağrı il genelinde çetin geçen kış aylarında yolu kapanan bölgelere hastaların imdadına yetişmek için görevli 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), ekipleri Ağrı Valiliği koordinesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ağrı'da 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), zorlu coğrafyada hastalara ulaşmak ve hayat kurtarmak için hazırlıklarını tamamladı.

"300 kişilik sağlık ekibi kışa hazır"

Kış aylarının çetin geçtiği Ağrı'da hastalara ulaşmak ve hayat kurtarmak için seferber olan ekipler, Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı özel donanımlı araçlar ile engelleri aşmayı başarıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yılmaz Erdoğan, il merkezi ve ilçelerde 25 istasyon ve 16 ayrı noktada hizmet verdiklerini, bu kapsamda 300 kişilik bir sağlık ekibinin göreve hazır olduğunu belirtti.

"Erdoğan: Tüm gücümüzle sahadayız"

Her yıl olduğu gibi bu yılda kış tedbirleri kapsamında personelleri gerekli eğitimler verdiklerini belirten Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yılmaz Erdoğan, "Kış tedbirleri kapsamında personellerin tüm eğitimlerini tamamlayarak tüm gücümüzle sahadayız. Ulaşımın zor olduğu ilimiz ve ilçelerine bağlı köylerde meteorolojinin vermiş olduğu günlük hava durumu doğrultusunda hava ambulansı kullanılabilmektedir. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi (SAKOM) ekibimiz mahalli yerel idarelerden günlük olarak yol durumu hakkında bilgi alıp ekiplerle paylaşarak koordineli bir şekilde çalışmaktadır." İfadelerini kullandı.

"Asılsız ihbarlardan kaçınalım"

112 çağrı merkezimize gelen asılsız ihbarların gerçek hastalara ulaşma noktasında sağlıkçılara zaman kaybı yaşattığını dile getiren Erdoğan, "Bunun dışında trafikte ambulansa yol vermek hastalara ulaşmamız ve ulaştığımız hastaları hastanelere taşımak için çok önemlidir. Genel müdürlüğümüzün bu yıl belirlemiş olduğu 'Yaşama Yol Ver' sloganı gereğince tüm halkımızdan trafikte fermuar sistemiyle yol açılması için gerekli özeni göstermeye davet ediyoruz. O ambulansta ki hasta bir gün siz ya da en yakınınız olabilir. Lütfen bunu unutmayalım." dedi. - AĞRI