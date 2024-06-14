- Ağrı'da öğrenciler karnelerini Vali Koç'tan aldı
AĞRI - Ağrı'da 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karne sevinci yaşadı.
Ağrı'da 2023-2024 eğitim öğretim yılın sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı. Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen "Karne Töreni'ne katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, öğrencilerin karne heyecanına ve 8. sınıf öğrencilerinin mezuniyet sevincine ortak oldu.
Öğrencilerin karnelerini görünce gurur duyduğunu ifade eden Vali Koç, öğrencilerle yeni dönemde kavuşmayı beklediklerini söyledi.
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