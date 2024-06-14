Ağrı'da öğrenciler karnelerini Vali Koç'tan aldı - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da öğrenciler karnelerini Vali Koç'tan aldı

Ağrı'da 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karne sevinci yaşadı.

14.06.2024 14:20
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- Ağrı'da öğrenciler karnelerini Vali Koç'tan aldı

AĞRI - Ağrı'da 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Ağrı'da 2023-2024 eğitim öğretim yılın sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı. Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen "Karne Töreni'ne katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, öğrencilerin karne heyecanına ve 8. sınıf öğrencilerinin mezuniyet sevincine ortak oldu.

Öğrencilerin karnelerini görünce gurur duyduğunu ifade eden Vali Koç, öğrencilerle yeni dönemde kavuşmayı beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Ağrı, Genel, Yerel, Son Dakika

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