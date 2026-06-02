Ağrı'da Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Destek
Ağrı'da Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Destek

02.06.2026 09:21
Lise öğrencileri, kullanılmayan malzemeleri sokak hayvanları için yuvaya dönüştürdü.

Ağrı'da lise öğrencileri "Sokak Dostları" projesiyle, kullanılmayan malzemeleri sokak hayvanları için yuvaya dönüştürdü. Hem çevreye hem de can dostlara dokunan proje, kısa sürede bir iyilik hareketine dönüştü.

Ağrı Dağı Anadolu Lisesi'nde görev yapan Felsefe Grubu Öğretmeni Leyla Demir, öğrencileriyle birlikte sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla "Sokak Dostları" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak sokak hayvanları için yuva ve mama kapları üretti.

Ağrı'nın sert kış şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan projede, kullanılmayan ahşap parçaları, plastik malzemeler ve PVC ürünler yeniden değerlendirilerek işlevsel ürünlere dönüştürüldü. Öğrenciler hem üretim sürecine aktif olarak katıldı hem de çevre bilinci ve sosyal sorumluluk konusunda farkındalık kazandı.

Projenin yürütücüsü Leyla Demir, çalışmanın yalnızca sokak hayvanlarına destek olmayı değil, öğrencilerin canlılara ve doğaya karşı duyarlılıklarını artırmayı da amaçladığını belirtti. Demir, okul-aile iş birliği sayesinde velilerin de projeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Veliler tarafından temin edilen atıl durumdaki malzemeler ve çeşitli sektörlerde kullanılmayan ürünler öğrencilerin emeğiyle yeniden hayat buldu. Ortaya çıkan yuvalar ve mama kapları, sokak hayvanlarına gönüllü olarak destek veren esnafa ve farklı okullara ulaştırılmak üzere hazırlandı.

Hazırlanan ürünlerin kent genelinde çeşitli noktalara yerleştirilmesi planlanırken, proje sayesinde hem geri dönüşümün önemine dikkat çekilmesi hem de daha fazla sokak hayvanının güvenli yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

