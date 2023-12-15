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Ağrı'da ortaokul öğrencileri liseleri tanıdı - Son Dakika
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Ağrı'da ortaokul öğrencileri liseleri tanıdı

Ağrı Mustafa Tekdal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde il merkezindeki liseleri ziyaret ederek, okullar ve meslekler hakkında bilgi aldı.

Ağrı\'da ortaokul öğrencileri liseleri tanıdı
15.12.2023 - 10:43,
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Ağrı Mustafa Tekdal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde il merkezindeki liseleri ziyaret ederek, okullar ve meslekler hakkında bilgi aldı.

Mustafa Tekdal Ortaokulu Müdürü Sinan Taşdemir, sosyal bilgiler öğretmeni Civer Demir, rehber öğretmeni Bilgehan Yavuz ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Çetin'in eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrenciler Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Ağrı Dağı Anadolu Lisesini gezdi. Ziyaret edilen okulların idareci ve rehber öğretmenleri, öğrencilere okulların fiziki şartları, eğitim programları, başarı durumları, sosyal ve sportif faaliyetleri, burs imkanları ve mezun olduktan sonra tercih edebilecekleri meslekler hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, lise hayatına dair merak ettikleri soruları da sorarak, cevaplarını aldı.

Mustafa Tekdal Ortaokulu Müdürü Sinan Taşdemir, yaptığı açıklamada, ziyaretlerin öğrencilerin öğrenim hayatlarına yön vermesi ve meslek seçimine yardımcı olması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin çalışmalarına destek olmak istediklerini belirten Taşdemir, "Öğrencilerimizin lise hayatına hazırlanmaları için il merkezindeki liseleri ziyaret ettik. Öğrencilerimiz okulları gezerek, bilgi edindiler. Bu ziyaretlerin öğrencilerimizin motivasyonunu artıracağını ve ufuklarını genişleteceğini düşünüyoruz. Ziyaretlerde bizlere yardımcı olan okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Aklan ise, lise tanıtım gezisinin kendilerine çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Liseleri gezerek, okulların ortamlarını, eğitim sistemlerini, başarı durumlarını ve mezun olduktan sonra hangi meslekleri yapabileceğimizi öğrendik. Bu geziden çok etkilendik. Bize bu imkanı sağlayan okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Gökhan Çetin, Ağrı, LGS, Yerel, Son Dakika

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