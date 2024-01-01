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Ağrı'da Kaymakamlar ve Güvenlik Personeli Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Ağrı'da Kaymakamlar ve Güvenlik Personeli Ziyaret Edildi

Ağrı'nın Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde yılbaşı dolayısıyla kaymakamlar, jandarma, emniyet ve sağlık personellerini ziyaret etti. Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar, Aktepe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, askerlere moral verdi. Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli ve İlçe Emniyet Amir Vekili Eren Kara, yol uygulama ve kontrol noktalarında görev yapan personelleri ziyaret etti. Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ise kolluk kuvvetleri ve sağlık personellerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Ağrı\'da Kaymakamlar ve Güvenlik Personeli Ziyaret Edildi
01.01.2024 - 02:08,
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Ağrı'nın Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde yılbaşı dolayısıyla kaymakamlar, jandarma, emniyet ve sağlık personellerini ziyaret etti.

Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar, Aktepe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, görevi başında olan askerlerin yeni yılını kutladı. Cankatar, askerlere moral verdi ve başarılar diledi.

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli ve İlçe Emniyet Amir Vekili Eren Kara da yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında yol uygulama ve kontrol noktalarında görev yapan personelleri ziyaret etti. Adıbelli ve Kara, personellere çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ise görevi başında bulunan kolluk kuvvetlerini, 112 İstasyonunda ve İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personellerini ziyaret etti. Yıldırım, personellere yeni yıl dileklerini iletti. - AĞRI

Kaynak: İHA
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