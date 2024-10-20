Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Tuz Mağarası'nda - Son Dakika
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Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Tuz Mağarası'nda

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Tuz Mağarası'nda düzenlenen zirve, KOAH ve astım tedavileri üzerine önemli çalışmalar ele alındı.

20.10.2024 01:26
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Tuz Mağarası'nda "Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2" düzenlendi

IĞDIR - Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Ekim ayı bilimsel toplantısını Iğdır'daki Tuz Mağarası'nda gerçekleştirdi. Toplantıda KOAH ve astım tedavileri üzerine yapılan önemli çalışmalar da ele alındı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan ve tuz çıkarma işlemleri sırasında açılan adeta örümcek ağı gibi mağaralar, yapılan altyapı, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve sosyal alan çalışmaları ile cazibe merkezi haline getirilmişti. Vatandaşların uğrak yeri haline gelen Tuz Mağara'sında Toraks Derneği ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle "Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2" düzenlendi.

Sempozyumun başkanlığını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün, oturum başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya İtil ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Sağlam yaptı. Zirvede, Toraks Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Köktürk Yüksek "İrtifa ve KOAH", Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu Yüksek "İrtifa ve Uyku", Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu "Astım Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler", Iğdır Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tekin Sancar "Tuz Mağaralarının KOAH Üzerine Etkisi", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Funda Ekimci "Deniz Yüksek İrtifanın İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi" üzerine sunum yaptı.

Sempozyuma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Dünya Astım Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, akademisyenler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Tuz Mağarası'nda - Son Dakika

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