Ağrı Eleşkirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümü coşkusuyla kutlandı - Son Dakika
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Ağrı Eleşkirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümü coşkusuyla kutlandı

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Ağrı Eleşkirt\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümü coşkusuyla kutlandı
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Ağrı Eleşkirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkusuyla kutlandı. Eleşkirt Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda öğrencilerin şiir ve oratoryo gösterileri beğeni topladı, dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programı, Eleşkirt Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

?İlçe genelinde bayram havasında geçen etkinliklerde öğrenciler tarafından okunan anlamlı şiirler, renkli oratoryo gösterileri ve çeşitli etkinlikler salonu dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı. Özellikle Eleşkirt İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu performanslar, izleyenlerin büyük beğenisini toplayarak törene ayrı bir renk kattı.

?Gösterilerde sahne alan öğrencilerden Feyzanur Mete, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bugün çok eğlendik. Yaptığımız hazırlıklar ve çalışmalarla bayramımızı coşkuyla tekrar andık. Bizlere bu güzel vatanı ve bugünleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı sunup teşekkürlerimizi ilettik."

?Coşkulu program, çeşitli branşlarda ve dallarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Dereceye giren başarılı sporcu ve öğrencilere ödülleri; Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tabur Komutanı P. Yarbay Özgür Özden ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ağrı Eleşkirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümü coşkusuyla kutlandı - Son Dakika
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