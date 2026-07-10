Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi basın mensuplarıyla bir araya geldi
10.07.2026 15:06
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, hizmet müdürleriyle birlikte yerel ve ulusal basın temsilcileriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda il genelinde yürütülen gençlik faaliyetleri, sportif çalışmalar, yurt imkanları ve devam eden yatırımlar ele alındı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, hizmet müdürleriyle birlikte yerel ve ulusal basın temsilcileriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, il genelinde hayata geçirilen projeler ve devam eden yatırımlar detaylarıyla paylaşıldı. Ağrı'daki gençlik faaliyetleri, sportif başarılar ve öğrencilerin barınma imkanlarına yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda İl Müdürü Ahmet Çelebi önemli açıklamalarda bulundu.

GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Toplantıda, Ağrı genelinde gençlere yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler değerlendirildi. Gençlerin farklı alanlarda gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verildi. İl Müdürü Ahmet Çelebi, "Amacımız, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ihtiyaç duydukları her türlü imkâna en hızlı ve nitelikli şekilde ulaşmalarını sağlamaktır" dedi.

ÇELEBİ: GENÇLERİMİZE MODERN VE GÜVENLİ ALANLAR OLUŞTURUYORUZ

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini öğrenciler için sağlanan yurt imkanları ve gençlik merkezlerinin kapasitesinin artırılması oluşturdu. Çelebi, öğrencilerin akademik hayatlarını huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri adına yurt kapasitelerinde ve konfor şartlarında iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Yeni dönem hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Gençlik merkezlerine de değinen Çelebi, gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri, sanatsal ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla merkezlerin sunduğu kurs içeriklerinin genişletildiğini kaydetti.

SPOR ALTYAPISINA YÖNELİK YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda Ağrı'nın spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan yatırımlar da ele alındı. Amatör ve profesyonel sporun desteklenmesi konusundaki çalışmalar basın mensuplarıyla paylaşıldı. İl Müdürü Çelebi, il genelindeki spor tesislerinin modernize edildiğini, daha geniş kitlelerin spor yapmasına imkan sağlayacak projelerin uygulamada olduğunu belirtti.

BASININ ROLÜNE TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantı, basın mensuplarının gençlik ve spor hizmetlerine dair sorularının yanıtlanması ve il müdürlüğünün önümüzdeki dönem hedefleri üzerine yapılan istişarelerle sona erdi. İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ağrı'da yürütülen çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasında basının önemli bir rol üstlendiğini belirterek, basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

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Son Dakika Yerel Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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