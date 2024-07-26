Ağrı İl Müftüsü ve İl Milli Eğitim Müdürü arasında iş birliği görüşmesi - Son Dakika
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Ağrı İl Müftüsü ve İl Milli Eğitim Müdürü arasında iş birliği görüşmesi

Ağrı İl Müftüsü ve İl Milli Eğitim Müdürü arasında iş birliği görüşmesi

Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak ve Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaret ederek, eğitim-öğretim alanında iş birliği ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Kökrek, müftülük ile gerçekleştirilecek projelerin öğrencilerin manevi gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Şafak ise, eğitim ve manevi değerlerin birlikte ele alınmasının önemine vurgu yaparak, iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

26.07.2024 12:19
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Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak ve Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret ederek, eğitim-öğretim alanında iş birliği ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, Şafak ve Solhan'a teşekkür etti. Kökrek, "Eğitim-öğretim alanında müftülüğümüz ile birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle öğrencilerimizin manevi gelişimine katkı sağlayacağız." dedi.

Şafak ise, konukseverliğinden dolayı Kökrek'e teşekkür ederek, "Eğitim ve manevi değerlerimizin birlikte ele alınması, çocuklarımızın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Görüşmede, Ağrı'da eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin manevi değerlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılabilecek projeler üzerinde duruldu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı İl Müftüsü ve İl Milli Eğitim Müdürü arasında iş birliği görüşmesi - Son Dakika

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