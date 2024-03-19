Ağrı Kızılay Şubesi \'Bir Sınıf Bir Koli\' Projesini Yeniden Başlattı

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Ağrı Kızılay şubesinin her sene yapmış olduğu "Bir sınıf Bir Koli "projesi bu yıl tekrar başlatıldı.

Ramazan ayından önce Kızılay Gönüllüleri tarafından okullara dağıtılan boş gıda kolileri öğrencilerin evlerinden getirdiği malzemeler ile dolmaya başladı. 4 yıl önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatılan proje kapsamında geçen sene toplanan gıda kolileri deprem bölgesine gönderilmişti. Bu yıl tekrar başlatılan proje ile toplanan gıda kolileri Gönüllü ekiplerin destekleri ile Kapı kapı dolaşacak ailelere teslim ediliyor.

Hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımlarına bazen öğretmenler, bazende öğrenciler eşlik ediyor. Ramazan ayının son gününe kadar devam edecek gıda dağıtımlarının yanında, Kızılay ekipleri günlük 4 bin kişiye sıcak yemek de ulaştırmaya devam ediyor.

Yardım çalışmalarının çok yoğunlaştığı bu ayda Gönüllüler Ailelere sıcak pide dağıtımı yaparak sofralarında eksiksiz oturmalarını sağlıyor. - AĞRI