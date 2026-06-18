Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek\'ten Türkiye ikincisi Semih Suheyb Han\'a tebrik

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ankara'da düzenlenen "Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları Türkiye Finali"nde Türkiye ikincisi olan Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi öğrencisi Semih Suheyb Han'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yarışmada önemli bir başarı elde eden Han, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma alanındaki performansıyla Ağrı'yı Türkiye finalinde başarıyla temsil etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencinin elde ettiği derecenin hem okul hem de Ağrı için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kökrek, Semih Suheyb Han'ın azim, disiplin ve özveriyle ortaya koyduğu başarının, ailesinin desteği, öğretmenlerinin emeği ve okul yönetiminin rehberliğiyle güçlenen önemli bir dayanışmanın sonucu olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE FİNALİNDE AĞRI'YI BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi öğrencisi Semih Suheyb Han, Ankara'da düzenlenen "Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları Türkiye Finali"nde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada derece elde eden Han, Ağrı'nın adını Türkiye genelinde duyurdu. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma alanında sergilediği başarıyla dikkat çeken Semih Suheyb Han, yarışma sürecindeki gayreti ve disiplinli çalışmasıyla takdir topladı. Öğrencinin Türkiye finalinde elde ettiği derece, eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu başarının kentteki öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra milli ve manevi değerler alanında elde ettikleri kazanımların da büyük önem taşıdığını belirtti. Kökrek, Semih Suheyb Han'ın yarışmada gösterdiği performansın, değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve farklı alanlarda kendini geliştiren öğrencilerin yetişmesi açısından anlamlı bir örnek olduğunu ifade etti.

KÖKREK: BU BAŞARI BİZLERİ SON DERECE MUTLU ETMİŞTİR

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yayımladığı tebrik mesajında Semih Suheyb Han'ın Türkiye genelinde düzenlenen anlamlı bir yarışmada ikinci olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Kökrek, "Öğrencimiz Semih Suheyb Han'ın Türkiye genelinde düzenlenen böylesine anlamlı ve değerli bir yarışmada ikinci olması bizleri son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumaya yönelik gösterdiği gayret, özveri ve başarısıyla ilimizi en güzel şekilde temsil etmiştir" dedi. Başarının yalnızca öğrencinin bireysel gayretinden ibaret olmadığını vurgulayan Kökrek, "Bu başarı, öğrencimizin azmi ve gayretinin yanı sıra ailesinin desteği, öğretmenlerinin özverili çalışmaları ve okul yönetiminin rehberliğiyle ortaya çıkan güçlü bir dayanışmanın ürünüdür. Manevi değerlerine bağlı, akademik ve sosyal yönleri güçlü nesiller yetiştirme hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimizin elde ettiği her başarı bizlere umut ve güç vermektedir" ifadelerini kullandı. Kökrek, Semih Suheyb Han'ın bundan sonraki eğitim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti. Öğrencinin yetişmesinde emeği bulunan ailesine, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür eden Kökrek, Semih Suheyb Han'ı başarısından dolayı kutladı.

Haber: Servet Arslan