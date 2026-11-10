Ağrı Patnos'ta Atatürk için düzenlenen 10 Kasım töreni çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta Atatürk için düzenlenen 10 Kasım töreni çelenk sunumuyla başladı

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Ağrı Patnos\'ta Atatürk için düzenlenen 10 Kasım töreni çelenk sunumuyla başladı
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Ağrı Patnos\'ta Atatürk için düzenlenen 10 Kasım töreni çelenk sunumuyla başladı
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Patnos'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Kaymakamlık bahçesinde çelenk sunuldu, 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Anma programı İlçe Halk Kütüphanesi'nde öğrenci sunumları ve konuşmalarla sürdü.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilk program Patnos Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirildi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda devam etti. Burada düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından Atatürk'ün hayatı, fikirleri ve Cumhuriyet'e kazandırdıkları anlatıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda çeşitli gösteriler de sunuldu.

Programa ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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