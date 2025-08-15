Ağrı Vali Yardımcısı Gençlik Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Ağrı Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı ile birlikte Eleşkirt İlçe Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'den merkezde gerçekleştirilen spor, sanat, kültür ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Yardımcısı Karataş, gençlerin bu tür aktivitelerle kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekerek desteklerinin süreceğini belirtti.

Ziyarette Vali Yardımcısı Karataş'a, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sebahattin Güzel eşlik etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Nisan Spor Salonu'nda filenin sultanları Ağrı GSB Spor Okulları'nda yetişiyor. Voleybol eğitimlerimizde geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Patnos ilçesinde GSB Spor Okulları kapsamında yüzme, cimnastik ve badminton eğitimlerimiz devam ediyor. Ağrı GSB yurtlarımızı öğrencilerimiz için hazır hale getiriyoruz. Yurtlarımızda son hazırlıklar tamamlanıyor. Öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir başlangıç sunmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi. - AĞRI