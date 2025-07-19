Ağrı Valisi Koç, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ağrı Valisi Koç, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Koç, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
19.07.2025 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, şehit ailelerine yaptıkları ziyaretlerde, devletin şehit yakınlarına olan desteğini vurguladı. Vali Koç, şehit Ali Özer’in oğlu ve şehit Bülent Afşin'in ailesini ziyaret ederek, şehit ailelerine başsağlığı dileyip hediyeler takdim etti. Koç, şehitlerin ailelerinin bu milletin baş tacı olduğunu ifade etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, devletin şehit yakınlarına verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Vali Mustafa Koç, beraberinde Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ile birlikte, şehit Ali Özer'in Diyadin ilçesinde yaşayan oğlu Ümit Özer ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Koç, şehitlerin emanetlerinin devletin en kıymetli değerleri olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Koç, ardından Taşlıçay ilçesine bağlı Balçiçek köyüne geçerek, 1998 yılında Hakkari'de vatani görevini yaparken bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Bülent Afşin'in babası Mümtaz Afşin ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper de hazır bulundu.

Şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Vali Koç, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri, bu milletin baş tacıdır. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Ziyaretlerin ardından şehit ailelerine çeşitli hediyeler takdim edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Koç, Taşlıçay, Güvenlik, Diyadin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Koç, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak 81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok

08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
12:30
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
12:21
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku
İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
11:59
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı
Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
11:48
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
11:38
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 09:24:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı Valisi Koç, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.