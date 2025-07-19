Ağrı Valisi Koç, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, devletin şehit yakınlarına verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Vali Mustafa Koç, beraberinde Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ile birlikte, şehit Ali Özer'in Diyadin ilçesinde yaşayan oğlu Ümit Özer ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Koç, şehitlerin emanetlerinin devletin en kıymetli değerleri olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Koç, ardından Taşlıçay ilçesine bağlı Balçiçek köyüne geçerek, 1998 yılında Hakkari'de vatani görevini yaparken bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Bülent Afşin'in babası Mümtaz Afşin ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper de hazır bulundu.

Şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Vali Koç, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri, bu milletin baş tacıdır. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Ziyaretlerin ardından şehit ailelerine çeşitli hediyeler takdim edildi. - AĞRI