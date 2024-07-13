Ağrı Valisi Mustafa Koç, Hamur ve Eleşkirt Kaymakamları için veda yemeği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Hamur ve Eleşkirt Kaymakamları için veda yemeği düzenledi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile başka görevlere atanan Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ve Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş için veda yemeği düzenledi. Yemeğe Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı. Vali Koç, Yıldırım ve Güneş'e Ağrı'ya ve vatandaşlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

13.07.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile başka görevlere atanan Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ve Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş için veda yemeği düzenledi.

Polis Evi'nde düzenlenen yemeğe Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı. Yemekte konuşan Vali Koç, Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım'ın Ankara'nın Bala Kaymakamlığına, Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş'in ise Kastamonu'nun Cide Kaymakamlığına atandığını hatırlattı. Koç, Yıldırım ve Güneş'e Ağrı'ya ve vatandaşlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Koç, Yıldırım ve Güneş'e başarı belgesi takdim etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Neslihan Gül, Ali Yıldırım, Mustafa Koç, Tuğgeneral, Adem Çalış, Jandarma, Eleşkirt, Güneş, Ağrı, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç, Hamur ve Eleşkirt Kaymakamları için veda yemeği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 21:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı Valisi Mustafa Koç, Hamur ve Eleşkirt Kaymakamları için veda yemeği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement