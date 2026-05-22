Ağrı’da madalyalı sporcular Vali Bozkurt tarafından ağırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı’da madalyalı sporcular Vali Bozkurt tarafından ağırlandı

Ağrı’da madalyalı sporcular Vali Bozkurt tarafından ağırlandı
22.05.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden 32 sporcu ve antrenörlerini makamında kabul etti. Sporcuların kazandığı 8 altın, 17 gümüş ve 19 bronz madalya kentte gurur kaynağı olurken, gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, farklı branşlarda ulusal ve uluslararası başarı elde eden 32 sporcu ve antrenörü makamında ağırladı. Sporcuların kazandığı toplam 44 madalya büyük gurur yaşatırken, görüşmede gençlerin spora teşvik edilmesi ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak’ın da katılımıyla, ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde eden sporcular ve antrenörleri makamında kabul etti. Gerçekleştirilen buluşmada, farklı branşlarda Ağrı’yı başarıyla temsil eden 32 sporcu ve antrenörün elde ettiği başarılar değerlendirildi. Sporcuların yarışmalarda kazandığı dereceler kentte büyük gurur oluştururken, ziyaret sırasında yürütülen sportif faaliyetler ve gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ağrı’da madalyalı sporcular Vali Bozkurt tarafından ağırlandı

44 MADALYALIK BAŞARI AĞRI’DA GURUR YAŞATTI

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda mücadele eden sporcuların elde ettiği başarılar dikkat çekti. Ağrılı sporcuların farklı branşlarda toplam 8 altın, 17 gümüş ve 19 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attığı belirtildi. Vali Önder Bozkurt, azim, disiplin ve kararlılıkla mücadele eden sporcuları ve antrenörlerini tek tek tebrik ederek elde edilen başarıların gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Yetkililer, sporcuların başarılarının Ağrı’da spor kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu ve gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Ağrı’da madalyalı sporcular Vali Bozkurt tarafından ağırlandı

GENÇLERİN SPORA YÖNLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Ziyarette gençlerin sportif, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. Ağrı’da spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin farklı branşlara yönlendirilmesi amacıyla yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Bozkurt, gençlerin sporla iç içe büyümesinin hem fiziksel hem sosyal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ağrı’da sportif başarıların artarak devam etmesi için sporculara ve antrenörlere desteklerin süreceği kaydedilirken, başarılı sporcuların yeni organizasyonlarda da kenti en iyi şekilde temsil etmeleri temennisinde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı’da madalyalı sporcular Vali Bozkurt tarafından ağırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi
Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:54:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı’da madalyalı sporcular Vali Bozkurt tarafından ağırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.