Abdurrahman Gazi Türbesi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğruyor. Ramazan ayı boyunca yoğun ilgi gören türbe, bayram süresince de ilçe halkı ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Ahlat ilçesine bağlı Tunus Mahallesi'nde bulunan türbeye gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ediyor. Manevi atmosferiyle dikkat çeken türbe, özellikle bayram günlerinde vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Hazret-i Peygamber'in (S.A.V) sancaktarı Muaz Bin Cebel'in oğlu olduğu rivayet edilen Abdurrahman Gazi'nin, Hazret-i Ömer döneminde İyaz Bin Ganem komutasındaki İslam ordusuyla birlikte Doğu Anadolu seferine katıldığı belirtiliyor. Abdurrahman Gazi'nin, Ahlat'ın fethedilmesi sırasında şehit düştüğü ve şehit olduğu yere türbesinin inşa edildiği ifade ediliyor.

Yüzyıllardır manevi önemini koruyan Abdurrahman Gazi Türbesi, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların dualarıyla dolup taşarken, Ahlat'ın önemli inanç merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. - BİTLİS