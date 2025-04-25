Ahmet Tekin Baykal Aydın'da Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Ahmet Tekin Baykal Aydın'da Tedavi Ediliyor

Ahmet Tekin Baykal Aydın\'da Tedavi Ediliyor

Sağlık sorunları nedeniyle cezası ertelenen Ahmet Tekin Baykal, Aydın'da tedavi görüyor.

25.04.2025 09:20
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2008 yılında İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle cezasının infazı ertelenen Ahmet Tekin Baykal tedavisi için Aydın'a geldi. Yakınları ve sevenleri ile gerçekleşmesi planlanan görüşmesi Ahmet Tekin Baykal'ın enfeksiyon kapma riski ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kalabalığın toplandığı Kardeşköy'deki düğün salonunda açıklama yapan Baykal'ın avukatı Fatih Adnan Öztürk, yaklaşık 17 yıldır hükümlü bulunan Ahmet Tekin Baykal'ın tahliye edilmediğini sağlık sorunları nedeniyle sağlık kurullarınca verilen rapor doğrultusunda cezasının infazının geçici olarak ertelendiğini açıkladı.

Yaklaşık 17 yıldır çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan Ahmet Tekin Baykal'ın sağlık sorunları dolayısıyla infazının geçici olarak ertelenmesi ve ardından tedavisi için jet ambulans uçak ile memleketi Aydın'a getirilmesinin duyulmasının ardından Ahmet Tekin Baykal'ı görmek isteyen çok sayıda kişi bugün öğlen saatlerinde Kardeşköy'deki bir düğün salonunda toplandı. Saat 14.30'dan yaklaşık 17.30'a kadar yıllardır göremedikleri Ahmet Tekin Baykal'ı görmek için toplanan kalabalıkla bir araya gelmesi beklenen Ahmet Tekin Baykal'ın sağlık sorunları ve enfeksiyon riski nedeniyle kendisini görmek isteyenlerle bir araya gelemediği belirtildi.

Tedavisinin Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği belirtilen Ahmet Tekin Baykal'ın Avukatı Fatih Adnan Öztürk, cezanın infazının sağlık kurullarının düzenlediği raporlar ve adli makamların değerlendirmesi doğrultusunda ertelendiğini belirterek salonda yaptığı konuşmada Ahmet Tekin Baykal'ın selamını iletti.

Avukat Öztürk açıklamasında, "17 yıl süren zorlu bir sürecin ardından bugün burada sizinle bu şekilde konuşabiliyor olmak, sadece bir hukukçu olarak değil, bir insan olarak da benim için büyük bir anlam taşıyor. Sayın Ahmet Tekin Baykal, 17 yıl süren infaz sürecinin ardından, ciddi sağlık sorunları nedeniyle bağımsız sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda ve adli makamların takdiriyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun uyarınca cezasının infazının geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir. Öncelikle burada şu hususu da açıklığa kavuşturmam gerekirse çeşitli basın yayın organlarında 'Ahmet Tekin Baykal tahliye edildi' şeklinde geçilen haberlerle ilgili tahliye değil bir cezanın tehiri olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi bildirmek isterim. Bizim önceliğimiz cezanın tehirine yönelik tedavimizin yapılmasına ilişkindir. Bu karar, Türk yargı sisteminin insan onurunu, yaşam hakkını ve temel insani değerleri gözeten yaklaşımının bir yansımasıdır. Altını çizerek belirtmek isteriz ki, verilen karar bir af değildir. Sayın Baykal'a yönelik hüküm ortadan kalkmamış, yalnızca cezanın infazı sağlık durumu gözetilerek belirli bir süreliğine ertelenmiştir. Bizler, hukukun hem adaleti hem de merhameti gözeten yapısına olan inancımızla bu sürecin Sayın Baykal için bir iyileşme ve yeniden hayata tutunma fırsatı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Öztürk, Baykal'ın selamlarını ileterek, "Aydın'a geldikten sonra morali oldukça yükseldi. Ancak tedavisinin hastanede devam etmesi gerektiği yönünde rapor verildi. Değerleri düzeldiğinde sevenleriyle bir araya gelmek için yeniden bir program düzenlemeyi planlıyor" dedi.

Avukat Öztürk, Ahmet Tekin Baykal'ın şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak enfeksiyon riski nedeniyle birebir ziyaret yapmak yerine yakın çevresine iyi dileklerinin iletilmesinin daha doğru olacağını belirtti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahmet Tekin Baykal Aydın'da Tedavi Ediliyor - Son Dakika

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