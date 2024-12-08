Ahmet Uluçay'ın 15. Yılı Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Ahmet Uluçay'ın 15. Yılı Anıldı

Kütahya'da Ahmet Uluçay, düzenlenen etkinliklerle vefatının 15. yılında anıldı.

08.12.2024 22:22
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Kütahyalı yönetmen Ahmet Uluçay vefatının 15. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yönetmen Ahmet Uluçay vefatının 15. yılında etkinliklerle anıldı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen programda Ahmet Uluçay, farklı mekanlarda gün boyu süren etkinliklerle anıldı.

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, sinema eleştirmenleri İhsan Kabil ve Abdülhamit Güler, konuşmalarıyla Ahmet Uluçay'ı yad ettiler. Kütahya Milletvekili ve KİT Komisyon üyesi Mehmet Demir, programdaki konuşmasında güzel bir program hazırlandığını ve bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederek bundan sonraki yıllarda programın daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Ahmet Uluçay'ın İnegöl Müzesi'nde de yer alan "İnegöl İşi Çantam" şiiri seslendirilerek edebi yönünün de unutulmayacağı belirtildi. "Köyden Küreye Ahmet Uluçay" liseler arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Uluçay'ın nükseden hastalığı nedeniyle çekimi tamamlanamayan "Bozkırda Deniz Kabuğu" adlı filmi için yazılıp bestelenen "Ah Yakup" ve "Ah Mendilim" türküleri Mehtap Yüksek tarafından seslendirildi. Yapay zeka ile oluşturulan Ahmet Uluçay'ın sesinden teşekkür konuşması duygusal anlara sahne oldu.

Ödül töreni sonrası program resim sergisiyle devam etti.

Tavşanlılı Ressam Gönül Güven tarafından yapılan yağlı boya resimler, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Uluçay'ın filmlerinden esinlenerek hazırladığı çalışmalar, lise öğrencilerinin birbirinden değerli resimleri ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Ar-Ge biriminin hazırlamış olduğu "Yirmi Dört Karede Ahmet Uluçay" konulu fotoğraf sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Ahmet Uluçay'ın kişisel eşyaları, kendisinin yazdığı ve hakkında yazılan kitaplar ve dergilerin yanı sıra aldığı ödüllerinde bulunduğu sergi davetliler tarafından incelendi.

Sergi sonrası "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin çekildiği ahşap konak ziyaret edilerek anma etkinlikleri sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahmet Uluçay'ın 15. Yılı Anıldı - Son Dakika

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