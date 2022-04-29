Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu

29.04.2022 18:15

Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu Aydın'ın Nazilli ilçesinin en eski eğitim kurumları arasında yer alan Ahmet Yesevi İlkokulu bünyesindeki ana sınıfı öğrencilerinin "Kelimelerden Hayal Dünyasına Yolculuk" isimli eTwinning projesi, öğretmenleri Nurdan Kötelioğlu'nun...

Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinin en eski eğitim kurumları arasında yer alan Ahmet Yesevi İlkokulu bünyesindeki ana sınıfı öğrencilerinin "Kelimelerden Hayal Dünyasına Yolculuk" isimli eTwinning projesi, öğretmenleri Nurdan Kötelioğlu'nun tasarladığı logoyla yarışmada Türkiye Birincisi oldu. Büyük sevinç yaşayan anaokulu öğrencileri, okuma-yazmayı öğrendikleri ilk andan itibaren proje çerçevesinde okudukları kitapları arkadaşlarına da anlatarak ifade yeteneklerini artırmayı öğreniyor.

Ramazan Bayramı öncesi okulun son gününde ana sınıflarında etkinlik düzenleyen öğrenciler, okudukları kitapları anlatırken, kendilerine konuk olan Okul Müdürü Tayfun Özkan'a da projelerini anlattı. Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı sabah bölümü okul öncesi Öğretmeni Nurdan Kötelioğlu'nun proje danışmanlığında Türkiye Birinciliği elde eden öğrenciler, tatil öncesi yapılan bayrak töreninde bir araya gelirken Okul Müdürü Tayfun Özkan ise öğrencileri tebrik ederek başarıların devamı diledi.

Proje hakkında bilgi veren proje danışmanı Nurdan Kötelioğlu, hedeflerinin çocuklarda kitap sevgisi aşılamak olduğunu ifade ederek "Sınıfımızda haftalık olarak yaptığımız kitap ve bütünleştirilmiş sanat etkinliklerimiz çerçevesinde 'Kelimelerden Hayal Dünyasına Yolculuk' isimli eTwinning Projemiz düzenli kitap okumayı içeren bir çalışmadır. Proje çerçevesinde çocuklara günlük bir hikaye kitabı okumayı içerir. Çocukların hayal dünyasının gelişimine katkı sağlamak, vaktini anlamlı ve kaliteli geçirmeyi öğretmek ve kelime dağarcığının gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulmuş projemizde, Web 2.0 araçları kullanımı hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Projemizdeki Hedeflerimiz; Çocukta kitap sevgisi aşılamak, dil gelişimini desteklemek, kendini ifade etme becerisinin gelişimini sağlamak ve nörolojik gelişimi desteklemektir. Öğretmen, öğrenci, veli ve proje ortaklarımızla işbirliği içinde yürüttüğümüz projemizde hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıyoruz. Proje bünyesinde Türkiye genelinde düzenlenen logo yarışmasında ise proje ortak kurucusu olarak tasarladığım logo Türkiye birincisi oldu. Bu da okulumuz adına ayrı bir gurur oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Tayfun Özkan ise konuşmasında duyduğu mutluluğu ifade ederek Okul Öncesi Öğretmeni Nurdan Kötelioğlu'na, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

(AS-UE-OD-Y)

Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu
Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu
Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu
Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu

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Ahmet Yesevi, Türkiye, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahmet Yesevi'li öğrenciler Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika


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