Ahmetpaşa\'da Geleneksel Tatlar Yarıştı

'Masterchef Ahmetpaşa'da geleneksel tatlar sahneye çıktı

Küçük şefler anneleriyle yöresel yemekleri yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği ve Sinanpaşa Kaymakamlığı koordinesinde, Ahmetpaşa Ortaokulu tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Masterchef Ahmetpaşa" yemek yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Ahmetpaşa Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinlik hem geleneksel tariflerin yaşatıldığı hem de kültürel değerlerin paylaşıldığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Ahmetpaşa Belediye Başkanı Eyüp Yakan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, öğrencilerin sergilediği halk oyunlarıyla başladı. Yarışma boyunca Ahmetpaşa'ya özgü lezzetler tanıtılırken, her bir yemeğin ardındaki kültürel hikayeler de izleyicilerle paylaşıldı.

Etkinlikte Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, yarışmacıların masalarını tek tek gezerek hem bilgi aldı hem de katılımcıları tebrik etti. Yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Aslan, bu tür organizasyonların kültürel mirasın aktarılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

"Asıl olan yarışmak değil, geleneği yaşatmak"

Etkinlikte konuşan Kaymakam Aslan, "Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatlarıyla ilçemizde ve kasabalarımızda bu anlamlı haftayı kutluyoruz. Burada sadece yemek değil, kültür de paylaşılıyor. Belediye Başkanımız yemeklerin hikayelerini aktardı, gerçekten çok etkilendim. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmetpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Merve Bakır da yaptığı konuşmada organizasyonun başarısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kaymakamlık koordinesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla, Ahmetpaşa Belediyesi iş birliğiyle bir yemek yarışması düzenledik. Velilerimiz büyük katılım gösterdi ve yöresel yemeklerle yarışmaya dahil oldular. Dört farklı kategoride yarışıldı. Jüri üyelerimiz birinci, ikinci ve üçüncüyü belirledi, ayrıca dördüncüye de teşvik ödülü verdik. Velilerimiz öğrencilerimizle birlikte yarışmaya katıldı. Değerlerimizi ve kültürümüzü öğrenmek adına çok güzel bir organizasyon oldu."

Kültür ve lezzet dolu bir gün

Yarışma, serbest yemek, ana yemek, dolmalar ve tatlılar olmak üzere dört kategoride düzenlendi. Katılımcılar, jüriye en iyi lezzetleri sunmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Ahmetpaşa halkı, hem damaklarda iz bırakan tatlar hem de geçmişin lezzet dolu hatıralarıyla dolu bir gün yaşadı.