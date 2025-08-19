Aile Arabuluculuğu İle Boşanma Süreci Kısalıyor - Son Dakika
Aile Arabuluculuğu İle Boşanma Süreci Kısalıyor

Aile Arabuluculuğu İle Boşanma Süreci Kısalıyor
19.08.2025 11:38
Yeni sistem, boşanma davalarını kısaltarak aile yapısını koruyacak. Arabuluculuk dönemi başlıyor.

Boşanma davalarında yıllar süren yıpratıcı süreç sona eriyor, aile arabuluculuğu sistemiyle taraflar kısa sürede barışçıl şekilde ayrılabilecek. Aile yapısını koruyarak boşanma sürecini kısaltmayı sağlayacak aile arabuluculuğunun yeni yargı paketiyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarının süresini kısaltacak ve aile yapısını koruyacak "Aile arabuluculuğu" sisteminin yakında devreye gireceğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Boşanma davalarının yıllar süren yıpratıcı sürecine son verecek "Aile arabuluculuğu" sisteminin devreye girmesiyle birlikte aile yapısını koruyarak boşanma süreçlerinin barışçıl bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, aile arabuluculuğunun boşanma davalarını azaltarak, boşanmayı anlaşmalı şekilde kısa sürede sonuçlandıracağını, çocukların psikolojik olarak korunacağını ve aile mahkemelerinin yükünü hafifleteceğini belirtti.

Dr. Umut Metin, arabuluculuğun Türkiye'de uzun süredir çeşitli alanlarda uygulandığını hatırlatarak, aile içi uyuşmazlıklarda da sistemin devreye gireceğini söyledi. Metin, "Toplum; kira, işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun faydalarını gördü ve benimsedi. Artık aile içi uyuşmazlıklarda da bu faydalar hayat bulacak" dedi.

Metin, aile arabuluculuğunun eşlerin yıllar süren boşanma davalarını kısa sürede, anlaşmalı şekilde sonuçlandırmasına olanak sağlayacağını vurgulayarak "Bu yöntem, çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesini engelleyecek. Arabuluculukta birbirini suçlamak yok, hoşgörü ile anlaşmaya varma çabası var. Taraflar, evliliklerini ilk günkü mutluluklarını hatırlayarak, kırgınlık küskünlük yaşamadan ayrılabilecek" ifadelerini kullandı.

"Aile arabuluculuğu, toplumsal barışa ve aile yapısının korunmasına katkı sağlayacak"

Aile mahkemelerinin yoğunluğunu azaltacak sistemin, velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında da uzlaşmayı kolaylaştıracağını belirten Metin, "Aile arabuluculuğu, toplumsal barışa ve aile yapısının korunmasına katkı sağlayacak. İnsanlar arasındaki kırgınlıkları ortadan kaldıracak ve ülke ekonomimizde önemi yüksek olan aile şirketlerinin geleceğini güvence altına alacak" diye konuştu.

"Aile arabuluculuğunda, eşi suçlama değil karşılıklı hoşgörü var"

Aile içi arabuluculuk sisteminde hoşgörüyü büyüten bambaşka bir yaklaşım olduğunu belirten Metin, "Bir dava açıldığında ilk olarak dava dilekçesi gündeme geliyor. Davayı kazanmak isteyen taraf karşı tarafı yani boşanmak istediğini eşini suçlamaya başlıyor. Suçlanan eş ise kendisi hakkında iddiaların gerçek olmadığını ve karşı tarafın kusurlu olduğunu söylüyor. Bu durumda eşler birbirini suçlayan bir pozisyona oturuyorlar, mahkemelerde bu psikolojinin olmaması mümkün değil. Dava kazanmak kusurlarını anlatmayı gerektiriyor. Arabuluculukta ise psikoloji bambaşka. Arabuluculukta birbirini suçlamak yok. Arabuluculukta hoşgörü ile gülümseyerek bir anlaşmaya varma çabası var. Sonunda da helalleşme var, ilk gün nikahtaki mutluluğu bozmadan ayrılabilmenin erdemi var. Aile arabuluculuğu Türkiye'ye büyük fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aile Arabuluculuğu İle Boşanma Süreci Kısalıyor

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
SON DAKİKA: Aile Arabuluculuğu İle Boşanma Süreci Kısalıyor - Son Dakika
