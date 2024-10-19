Aile Hekimlerinden Miting Çağrısı - Son Dakika
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Aile Hekimlerinden Miting Çağrısı

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Aile hekimleri, yeni yönetmeliğe karşı Ankara'da miting düzenleyerek sağlık hizmetine dikkat çekti.

19.10.2024 18:30
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Aile hekimlerinden 'Büyük Ankara Mitingi'

ANKARA - AHEF organizasyonu ile "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" tasarısına karşı düzenlenen mitingde Hekimsen adına konuşan Doktor Neval Oğuz, "Biz sağlık için buradayız, devletimiz için buradayız. Bizim farkımız bu kimsenin kötülüğünü istemeden herkesin iyiliğini isteyerek hizmet etmeye çalışırken ayağımıza lütfen kimse çelme takmaya kalkmasın" dedi.

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu organizasyonu ile "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" tasarısına karşı düzenlenen miting için farklı illerden Ankara'ya gelen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları Anıt Park'ta buluştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP ve İYİ Parti'den doktor kökenli bazı milletvekillerinin de birer konuşma yaptığı mitingde hekimlerde düdük çalarak tasarıya karşı protestoda bulundu.

Hekimsen adına konuşan Doktor Neval Oğuz sahada hastayla gönül gönüle çalıştıklarını belirterek, vatandaşa ulaşmak için hekimlerle el ele verilmesi gerektiğini belirtti.

"Hemşirelerimizle beraber sonuna kadar çalıştık"

Hekimleri düşman görmenin kimseye bir faydası olmayacağından bahseden Oğuz, "Biz her şekilde onlara yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Makamların da ziyaret ettik. Yeri geldi çok yumuşak davrandık. Her türlü uygulamalarına uyum sağlamaya çalıştık. Negatif performansa uyum sağladık, pozitif performansa uyum sağladık. Hemşirelerimizle beraber sonuna kadar çalıştık. Yeri geldi eve gittik çalıştık, evlerine hizmet götürdük, çalıştık. Peki bunu karşılığı bu mu olacaktı" dedi.

"Biz sağlık için buradayız, devletimiz için buradayız"

Sağlık Bakanından beklentilerinin olduğunu ancak bunu göremediklerini dile getiren Oğuz, "Bunun sonu ne zaman bitecek bekliyoruz artık. Biz STK'lar birleşerek hangi STK olursa olsun biz ayırmıyoruz, siyaset ayrımı yapmıyoruz, biz siyaset yapmak için gelmedik buraya, biz vatandaşa hizmet için buradayız. Biz sağlık için buradayız, devletimiz için buradayız. Bizim farkımız bu kimsenin kötülüğünü istemeden herkesin iyiliğini isteyerek hizmet etmeye çalışırken ayağımıza lütfen kimse çelme takmaya kalkmasın. Bu yapılan sigma yönetmeliği gerçekten bizi artık son noktaya getirmiştir. Her türlü tepkiyi vermek üzere hazırız. Onlarla hazırlandıklarını söylüyorlar, bakalım kim kazanır vatandaş sonuçta zarar görecektir. Lütfen bizi son noktaya getirmeyin, biz hep beraber hizmet için buradayız. Herkes için devlet için vatandaş için çalışmak için buradayız. Biz yurt dışına kaçmak istemiyoruz buradayız" ifadelerinde bulundu.

Oğuz, Bakanlığa beraberlik çağrısında bulunarak konuşmasını noktaladı.

Kaynak: İHA

Politika, Ankara, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Hekimlerinden Miting Çağrısı - Son Dakika

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